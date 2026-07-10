Los trabajadores de Airbus San Pablo (Sevilla) retoman la huelga con un seguimiento del 99,5%, según SIPA

Imagen de la concentración de trabajadores de Airbus San Pablo - EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la planta de Airbus San Pablo, en Sevilla, han retomado este viernes la huelga indefinida iniciada el pasado 1 de julio con un seguimiento del 99,5% de la plantilla, según datos del Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), convocante inicial de los paros, que ha avanzado que las movilizaciones continuarán la próxima semana para reclamar la recuperación del poder adquisitivo y de derechos laborales.

Así lo ha señalado a Europa Press el secretario de SIPA en la planta de Airbus San Pablo, Moisés González, quien ha asegurado que apenas una decena de trabajadores de una plantilla de alrededor de 2.000 empleados ha acudido este viernes a sus puestos de trabajo.

"Hoy han podido trabajar diez personas de 2.000", ha afirmado González, quien ha calificado de "éxito" el seguimiento de la convocatoria y ha destacado que alrededor de 500 trabajadores han participado en la movilización celebrada a las puertas de las instalaciones sevillanas.

Los empleados han retomado este viernes el paro de ocho horas iniciado el pasado 1 de julio después de que, tras las primeras jornadas de movilización, parte de los trabajadores volviera a sus puestos para tratar de recabar apoyos entre el resto de la plantilla y conseguir que otras organizaciones sindicales se incorporaran a la huelga.

En este sentido, González ha explicado que los trabajadores recogieron firmas para reclamar la celebración de una asamblea del comité de empresa en la que pedir al resto de organizaciones sindicales que se sumaran a las movilizaciones.

La asamblea se celebró este jueves y, según el representante de SIPA, fue "un clamor" a favor de que el resto de sindicatos respaldara los paros. Tras esta reunión, CGT, UGT y ATP se han sumado a la huelga inicialmente convocada por SIPA, mientras que CCOO se ha mantenido fuera de la convocatoria.

De esta forma, SIPA, CGT, UGT y ATP respaldan actualmente los paros en la planta sevillana, que continuarán durante la próxima semana con carácter indefinido "hasta que la empresa atienda a razones", según ha explicado González.

"Los trabajadores han decidido que basta ya y que hay que luchar tanto por el salario perdido como por los derechos perdidos", ha sostenido el secretario de SIPA en San Pablo.

Entre las principales reivindicaciones de los trabajadores se encuentra la recuperación del poder adquisitivo perdido durante los últimos años, que el sindicato cifra en más de un 8%.

En concreto, reclaman una subida extraordinaria de la Revisión Salarial Garantizada (RSG) del 10%, distribuida entre los años 2026 y 2027, así como la indexación adicional al Índice de Precios de Consumo (IPC) de las revisiones salariales correspondientes a ambos ejercicios.

El sindicato ha defendido estas reivindicaciones frente a la evolución de los resultados económicos de la compañía y ha asegurado que, mientras los trabajadores "han perdido más del 8% de poder adquisitivo" durante los últimos años, Airbus ha incrementado "más de un 40% sus beneficios".

La plataforma reivindicativa incluye también garantizar la flexibilidad para que cada equipo pueda fijar hasta un 40% de teletrabajo, así como establecer unas vacaciones flexibles acordadas y gestionadas dentro de los propios equipos.

El secretario de SIPA en San Pablo ha advertido de que, además de la pérdida de poder adquisitivo, la dirección de la compañía ha recortado durante los últimos meses derechos laborales que ya disfrutaban los trabajadores.

Entre estas medidas, ha señalado la reducción de los días de teletrabajo hasta dejarlo en una jornada semanal y la obligación, según ha alertado, de que determinados trabajadores disfruten sus vacaciones en fechas concretas.

González también ha asegurado que la compañía ha dejado de aplicar una compensación económica destinada a paliar la pérdida salarial que sufren los empleados durante los primeros días de una baja médica.

Según ha explicado, SIPA llevó esta cuestión ante los tribunales y obtuvo una resolución favorable, aunque ha señalado que la empresa "se sigue resistiendo a aplicarla" y a abonar a los trabajadores las cantidades correspondientes.

A estas reclamaciones se suma la petición de garantizar un servicio de comedor "universal y gratuito" para los trabajadores de Airbus, sin copagos ni descuentos en nómina, así como una compensación extraordinaria por los días de huelga.

Los empleados reclaman igualmente el "blindaje" de las rutas de transporte para que el servicio actual no sea modificado hasta la firma del nuevo convenio colectivo.

La plataforma plantea, además, eliminar el indicador Bradford utilizado para medir el absentismo laboral o, alternativamente, que las bajas médicas dejen de contabilizarse dentro de este índice.

Según la información facilitada por SIPA, estas reivindicaciones han recibido un respaldo superior al 60% de los trabajadores consultados y persiguen, en términos generales, equiparar las condiciones laborales de los empleados de Airbus en España con las existentes en otras plantas europeas de la compañía.

La jornada de huelga de este viernes ha comenzado a las 6,00 horas con un piquete informativo a las puertas de la planta de San Pablo para informar de la convocatoria a los trabajadores que acudían a las instalaciones.

González ha asegurado que la participación en la movilización ha sido "mucho mayor" que durante la primera jornada de huelga y ha destacado la escasa entrada de trabajadores en la planta como muestra del respaldo de la plantilla a las reivindicaciones.

"Creíamos que había más compañeros a los que todavía no habíamos convencido, pero ha sido un éxito ver que no estaban entrando trabajadores dentro de la planta", ha afirmado.

La huelga continuará así la próxima semana con carácter indefinido y con el respaldo de SIPA, CGT, UGT y ATP, a la espera de avances en las negociaciones y de una respuesta de la compañía a las reivindicaciones planteadas por los trabajadores.