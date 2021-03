Trabajadores de Igualdad piden a la Junta cubrir las vacantes ante la "situación insostenible" de centros en Sevilla

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, ha subrayado la necesidad de que la Junta de Andalucía cubra las vacantes existentes ante la "situación insostenible" por la que asegura que están pasando los centros, donde "no se puede dar a los ciudadanos un servicio público de calidad".

En un comunicado, desde el comité de empresa se critica "la mala gestión" de la Junta de Andalucía cuya intención asegura que pasa por "cubrir solo el 20 por ciento de las plazas vacantes en la Delegación de Igualdad de Sevilla". Considera que esto es "irrisorio" si se tiene en cuenta que desde este órgano se gestionan "asuntos tan prioritarios como la concesión de salarios sociales, el cuidado de los mayores, discapacitados y la atención a los menores en centros propios y concertados, entre otros, que cobran todavía más relevancia en el momento actual, cuando de ninguna forma se pueden demorar prestaciones sociales que la gente necesita, ni de ningún modo se puede tolerar una disminución de la calidad asistencial en las residencias de mayores y centros de menores, que a corto plazo se puede traducir en índices de incidencia mayores de enfermedad por Covid".

Señala que las plazas de la relación de puestos de trabajo de los centros existen porque "el desempeño de esas plazas es necesario para un normal funcionamiento de los servicios que deben prestar". "La excusa de la Administración para no cubrir las vacantes es reducir las tasas de temporalidad en el empleo público, y claro, no hay mejor manera de hacerlo que no contratar temporales, en vez de hacer fijo a quien le corresponda por los mecanismos legales correspondientes", advierte.

Asimismo, lamenta que "toda esta política va encaminada a la desvalorización de lo público, inflado los servicios prestados por centros privados concertados y, por otro lado, en beneficio de la administración paralela, que son chiringuitos de empresas públicas, agencias y fundaciones a las cuales se les otorga potestades públicas que desempeñan trabajadores que han accedido a los puestos por un sistema selectivo que para nada se atiene a la igualdad, mérito y capacidad, que preceptúa el acceso al empleo público".

"El ninguneo y el maltrato de la Junta de Andalucía a los representantes sindicales y a los trabajadores, sobre todo cuando se trata de empleados temporales, vienen siendo práctica habitual en sus centros de la Delegación de Igualdad, donde se desprecia de forma permanente sus derechos laborales, y donde no existe la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, porque ni la Inspección de Trabajo es capaz hasta el momento de conseguir su cumplimiento en la Delegación de Igualdad", concluye.