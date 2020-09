Tres Culturas acoge en Sevilla este miércoles la presentación del proyecto ‘Mercado Halal: resiliencia de los mercados'

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Mercacórdoba, la Comunidad Intermunicipal del Bajo Alentejo (Cimbal) y la Asociación Empresarial del Bajo Alentejo y el Litoral (Nerbe/Aebal) presentarán este miércoles el proyecto 'Mercado Halal: resiliencia de los mercados ante las nuevas tendencias del turismo', un proyecto enmarcado el programa de cooperación Interreg VA España-Portugal (Poctep 2014-2020).

Esta iniciativa, según concreta la fundación en una nota de prensa, tiene por objetivo generar ventajas competitivas para los productos y servicios de diferentes empresas de Andalucía, Algarve y Alentejo, mediante su adaptación a los criterios definidos como 'Muslim friendly' (en español, apto para el musulmán), organizando diversas acciones hasta mediados de 2022 en estas tres regiones.

El objetivo es explotar el importante nicho de mercado que puede ofrecer el turismo musulmán, con especial atención a un nuevo sector de demanda en el mercado halal, configurado en torno a los turistas musulmanes 'milennials' que, en términos del informe anual Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index, constituyen "una fuerza-motor de la industria halal", según reseña Tres Culturas.

De la importancia de este sector, sus posibilidades, la oportunidad que suponen para las empresas de Andalucía, Algarve y Alentejo y, sobre todo, las distintas vías de actuación que ofrece el proyecto 'Mercado Halal', se hablará en el encuentro de lanzamiento que se realizará por Internet y que se podrá seguir en abierto a través del perfil de facebook de la Fundación Tres Culturas ('www.facebook.com/TresCulturas') desde las 12,00 horas (hora española).

En él intervendrán representantes de entidades como Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior; la Agência Regional de Promoçio Turística do Alentejo (ARPTA); el Instituto Halal; la Entidade Regional de Turismo do Alentejo; la Confederación de empresarios de Andalucía (CEA); la Associaçio do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja; y la Associaçio Heranças do Alentejo.

Además, se producirá la conferencia inaugural 'Consumo halal: un segmento de proximidad y global en gran crecimiento', a cargo de Javier Albarracín, director de Barcelona Halal Services.