Tres estudiantes de la Universidad de Sevilla quedan terceros en una competición internacional de matemáticas

SEVILLA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes Antonio Navas Orozco, Alberto Cerezo Cid y Gustavo Collado Romero, que representaban a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (US) y a toda la comunidad matemática local, han obtenido tres bronces en la International Mathematics Competition for University Students (IMC), celebrada de manera 'on line' recientemente.

Además, el estudiante Jaime Benabent Guerrero ha conseguido una mención de honor, según ha informado este jueves en una nota la US, que ha participado por segundo año en este concurso, para el que los alumnos han sido preparados por el profesor Antonio Rojas y han contado con el apoyo de la Facultad de Matemáticas, el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS) y el Vicerrectorado de Estudiantes.

La US ha resultado la tercera universidad española en las calificaciones por equipos, por detrás de la Complutense de Madrid y Barcelona Tech.

La IMC ha contado en esta edición con la participación de 560 alumnos de 130 universidades --doce de ellas españolas-- de 45 países, según detalla la US, que explica que esta edición de la competición ha estado organizada por la University College London, y la próxima IMC tendrá lugar en la Universidad Americana de Bulgaria.