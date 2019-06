El PSOE esgrime contra el empate de Valencina testimonios que "contradicen" al vocal retractado

Publicado 25/06/2019 14:26:04 CET

La candidata de Adelante habría declarado que el vocal segundo le dijo que el interventor del PP le "presionaba" por el voto rasgado

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El recurso del PSOE contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que desestimó su impugnación contra la decisión de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de validar dos votos del PP inicialmente anulados en las elecciones municipales de Valencina de la Voncepción (Sevilla), extremo del que emanaba el empate a 1.580 votos entre el PSOE y del PP, saldado con una moneda al aire que ha dado al PP el sexto concejal en liza, señala entre otros aspectos testimonios que "contradicen abiertamente la versión del vocal segundo" que juró ante notario que él mismo habría roto accidentalmente uno de estos votos.

En la resolución recurrida por el PSOE, recogida por Europa Press, la Junta Electoral Central rechaza el recurso de los socialistas, que reclamaban "aplicar la regla de inalterabilidad" en demanda de que ambos votos favorables al PP volviesen a ser considerados nulos, --toda vez que la validación de estos votos supuso el citado empate a 1.580 votos entre el PSOE y el PP--, detallando que en el caso de una de estas papeletas, estaba "rasgada con una trayectoria que permite confirmar que dicho rasgado es producto de la apertura del sobre", con lo que "al no concurrir el elemento intencional y no cumplirse el requisito respecto a que la alteración no sea accidental", procedía validar el voto.

En cuanto a la papeleta restante, exponía la Junta Electoral Central que "figura la declaración del vocal que abrió dicho sobre" con el testimonio de que "no podría asegurar que no se hubiera roto el voto al sacarlo y que él mismo creyó que el voto se rompió al sacarlo", a lo que se agregaba una "posterior declaración jurada ante notario del citado vocal, en la que indica que uno de los sobres se le rompió al abrirlo, rasgando también la papeleta que estaba dentro", con lo que por los mismos motivos se validaba dicha papeleta.

Tras ratificar la Junta Electoral Central las decisiones de la JEZ y confirmar el empate a 1.580 votos entre el PSOE y el PP, como es sabido, los candidatos de ambas fuerzas, Antonio Manuel Suárez como candidato socialista a la reelección como alcalde y Ramón Peña como aspirante popular, fueron convocados a la sede de la Audiencia Provincial, donde fue lanzada una moneda al aire para resolver a quién correspondía el sexto concejal en liza, favoreciendo la suerte al PP.

Al respecto, en su recurso contencioso electoral contra la resolución de la JEC, recogido por Europa Press, los socialistas prestan especial atención al caso del vocal que juró ante notario que "uno los sobres se le rompió al abrirlo, rasgando también la papeleta que estaba dentro". A tal efecto, el PSOE recuerda en su recurso que la jornada de las elecciones municipales, aquella papeleta fue declarada nula por "acuerdo unánime" de todos los miembros de la mesa electoral en la que fue depositada e incluso la propia Junta Electoral de Zona ratificó tal extremo ante la "rotura" del voto en el escrutinio general celebrado el 29 de mayo, tres días después de los comicios.

Según el PSOE, fue al aportar el PP un acta notarial suscrita el 28 de mayo por el vocal segundo de dicha mesa electoral, cuando ante dicho documento, la Junta Electoral de Zona resolvió "reconsiderar" su decisión y declarar la validez de dicha papeleta al manifestar el vocal segundo en tal acta que él "rompió" accidentalmente dicho voto.

En ese sentido, el PSOE avisa en su recurso contencioso electoral de que la JEZ ha dado "validez a la aportación extemporánea y de parte interesada" del citada acta notarial suscrita por el vocal segundo y supuestamente entregada por el PP.

Del mismo modo, advierte el PSOE de que la aseveración atribuida al mencionado vocal segundo respecto a que "no podría asegurar que no se hubiera roto el voto al sacarlo y que creyó que el voto se rompió al sacarlo", extremo plasmado en el acta de la mesa electoral, fue realizada "por la interventora del PP y no por el vocal segundo, que no efectuó ningún voto particular al cumplimentarse el acta" de la mesa.

En paralelo, el PSOE esgrime en su recurso contencioso electoral los testimonios del vocal primero de la mesa, que en un acta notarial manifestaba que el vocal segundo habría dicho "en el mismo instante de abrir el sobre que la papeleta venía rota", y de la presidenta de la mesa, según la cual ella pudo "visualizar la apertura del sobre" en cuestión y tiene "la certeza de que la papeleta aparecía rota incluso antes de la extracción" de la misma.

Alega además el PSOE el testimonio de una apoderada de Adelante Valencina, candidata a la Alcaldía por dicha formación y ya edil electa, respecto a que el mencionado vocal segundo se dirigió a ella "manifestando que estaba recibiendo presiones del interventor del PP, pero él tenía la certeza de que la papeleta estaba rota dentro del sobre, antes de su extracción".

Igualmente, aporta el PSOE en su recurso contencioso electoral la declaración notarial de la apoderada de Ciudadanos, candidata a la Alcaldía por dicho partido y también ya concejal electa, quien habría asegurado que escuchó al segundo vocal decir en voz alta que la "papeleta estaba rota" y que le querían "meter en un marrón".

Y es que según el PSOE, "sorprende" que la Junta Electoral Central haya "valorado" la declaración jurada del vocal segundo pero "no entre a valorar y omita las declaraciones igualmente juradas que contradicen abiertamente la versión del vocal segundo", en alusión a estos testimonios.