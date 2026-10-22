El TSJA confirma 12 años de cárcel para un hombre que agredió sexualmente a sobrina menor al convivir en Sevilla

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha confirmado la condena de 12 años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de su sobrina menor de edad, en concreto de entre ocho y diez años en el momento de los hechos, mientras convivían en Sevilla entre 2014 y 2016, así como en los veranos de estos referidos años en los que se trasladaban a un piso en Huelva.

Según consta en la sentencia, facilitada por el TSJA y consultada por Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia por unos hechos que, ahora, el tribunal ha dado por válidos.

En concreto, los ocurridos cuando ambos convivían junto a la hermana del investigado y madre de la menor, así como con la hermana de esta. Con "deseos libidinosos" y valiéndose "de la especial relación de confianza que tenía con la menor por ser parientes y convivir juntos", este individuo "especialmente en las horas nocturas", llevaba a la niña a una habitación acondicionada para llevar a cabo diversos tocamientos en sus zonas íntimas y actos sexuales completos.

De hecho, este comportamiento prosiguió cuando la familia se trasladaba durante los veranos a un piso de Huelva. Ello creó una situación "normalizada" en la menor, que, actualmente, presenta sentimientos negativos hacia sí misma, repulsa hacia su propio cuerpo y otros comportamientos en relación con estos hechos.

El investigado llegó a decirle a su sobrina que no contase nada de lo sucedido, pues de lo contrario él iría a la cárcel.

El tribunal condenó a este hombre a doce años y seis meses de prisión por estos hechos, si bien él decidió presentar un recurso frente a la decisión judicial.

Finalmente, el TSJA ha desestimado el mismo y ha confirmado la credibilidad del testimonio de la víctima otorgada por la Audiencia Provincial en primera instancia, incidiendo en la "persistencia" y "ausencia de modificaciones" en su relato, a pesar de su corta edad.