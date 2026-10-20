El TSJA confirma 14 años de prisión en Sevilla por agredir sexualmente a su hija menor de edad y con discapacidad

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha confirmado 14 años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a su hija menor de edad y con una discapacidad intelectual moderada reconocida, algo que el tribunal ha valorado al tratarse de una persona "vulnerable, con claras dificultades para la resolución de conflictos o circunstancias que puedan resultar dañinas para ella, debido a la escasa capacidad para discernir lo que está bien o lo que está mal".

En concreto, este hombre fue condenado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla por un delito de agresión sexual, si bien posteriormente interpuso un recurso de apelación que el TSJA ha desestimado.

Los hechos se remontan al 19 de agosto de 2024, cuando este hombre llegó a Sevilla para pasar sus vacaciones con sus otros dos hijos, de nueve y diez años de edad. Allí ya se encontraba la víctima, su otra hija también menor de edad, que por aquel entonces convivía con su tía, hermana de la madre de los menores, tras el fallecimiento de esta última hacía un par de años.

Así consta en la sentencia, consultada por Europa Press, que ahonda en que tras trasladarse los tres niños y su padre a un apartamento turístico, este individuo le sugirió a su hija que se acostase en la misma habitación que él "con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales".

Fue entonces cuando realizó diversos tocamientos y actos sexuales sobre la menor, episodios que se sucedieron a lo largo de las madrugadas de los días 20, 21 y 22 de agosto de 2024.

La chica, de entonces 17 años de edad, quedó "paralizada" por el miedo que ya sentía hacia su progenitor, incluso con anterioridad a lo sucedido. El hombre aprovechó esta circunstancia, así como la discapacidad de la joven, que "afecta a su discernimiento y autodeterminación". Todo ello, además, facilitado por su relación entre padre e hija y su convivencia familiar, según el Ministerio Público.

La menor fue después reconocida por el Servicio médico del Instituto Legal de Medicina (IML) de Sevilla, al presentar una "erosión superficial" en sus partes íntimas.

También se hallaron restos biológicos del padre en esta zona, algo que después él vincularía con "algún tipo de contaminación o transferencia".

Actualmente, la chica presenta síntomas de carácter postraumático que se manifiestan a través de pensamientos intrusivos y pesadillas relacionadas con esta agresión, incluso con síntomas ansiosos.

El TSJA, por su parte, ha desestimado íntegramente el recurso y ha confirmado la pena para este individuo, al compartir la "absoluta credibilidad" que entonces el tribunal otorgó a la declaración de la víctima, tras revisar el desarrollo del proceso, entre otras cuestiones analizadas.