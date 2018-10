UGT-A pide que "se empodere" a trabajadores en la próxima legislatura

Actualizado 21/12/2015 12:44:26 CET

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Relaciones Institucionales de UGT Andalucía, Carmen Barrera, ha reclamado este lunes al próximo gobierno que se forme tras las elecciones de este domingo que "revierta" la situación "terrible" que ha creado el PP en estos últimos cuatro años y "se empodere" a la clase trabajadora, que es "la que sostiene al país".

En declaraciones a Europa Press, Barrera ha valorado el nivel de participación alcanzado en las pasadas elecciones generales (73,22%), pero ha advertido de que "no se ha producido la movilización social que requería la situación", en parte, a su juicio, por "la reiteración de los mensajes por parte del Gobierno sobre la recuperación económica".

"Nosotros recordamos la verdadera situación de las familias", ha señalado Barrera, quien ha destacado que "hay estudios sobre la situación de las familias en riesgo de exclusión social en la que se señala que les falta todo y no tienen ni motivación para votar".

Respecto a los escaños conseguidos por los diferentes partidos políticos, la secretaria de Relaciones Institucionales de UGT-A ha saludado a la "nueva etapa" que nace de estas elecciones, con "pluralidad" de fuerzas políticas.

"Independientemente de quien haya ganado, hay una respuesta de representación de izquierdas que sigue presente en España. La nueva situación obliga al diálogo, a negociar, al consenso, sea cual sea el gobierno que se forme y eso ya es positivo", ha subrayado Barrera, quien ha dicho ver "un atisbo de esperanza".

En este sentido, ha llamado la atención sobre la forma de gobernar del PP, con mayoría absoluta, en los últimos cuatro año, que ha dejado "un saldo terrible" porque "nunca ha habido trabajadores pobres y es el saldo que deja el PP".

En este punto, ha insistido en la necesidad de eliminar la reforma laboral y se ha mostrado satisfecha por que "ahora no se podrán producir normas tan agresivas contra los trabajadores, porque otros partidos no lo van a consentir".

"La brecha social no crea crecimiento y no es nuestro modelo. Pedimos que se elimine la reforma laboral y se retome la óptica de erradicar la pobreza", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado empoderar a la clase trabajadora, que es "la que sostiene el país y no ve atendidos suficientemente sus derechos".

Preguntada sobre los posibles pactos que pueden producirse de cara al nuevo gobierno, Barrera ha destacado la situación "novedosa e histórica" que se ha producido en estas elecciones generales y ha hecho hincapié en que "ahora es el momento de la política con mayúsculas".

"Ahora hay que hablar, dialogar, negociar y consensuar y eso es positivo, además de proyecto esas ideas hacia los ciudadanos y a los agentes socioeconómicos y abrir la participación", ha cerrado. A su juicio, lo contrario de lo que ha hecho un PP "sordo y autista" durante esta última legislatura.