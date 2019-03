Unauto denuncia situaciones de "acoso" y retenciones "forzosas" de taxistas a conductores de VTC en Mairena

Publicado 28/03/2019 18:40:22 CET

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Nacional de Autoturismos (Unauto), que agrupa al sector de los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC), ha reclamado que los "sectores más radicales del taxi" cesen el "constante acoso" a los conductores del sector en Mairena de Aljarafe (Sevilla).

Recientemente, según Unauto, varios conductores de vehículos de arrendamiento con conductor han sido "detenidos forzosamente, bajo amenazas e insultos", por grupos de taxistas en un punto de repostaje propiedad de una empresa de VTC de Mairena del Aljarafe, donde los trabajadores se detienen a repostar y tomar un descanso, en esta localidad sevillana.

Así, la asociación pide a las autoridades que velen por la seguridad de los trabajadores del sector y que se aseguren de que "los grupos radicales no siguen interrumpiendo la actividad de los vehículos de alquiler con conductor".

Pablo García-Trespalacios, presidente de Unauto VTC Andalucía, ha manifestado que "es urgente que se haga algo al respecto. Los conductores operan bajo la más estricta legalidad. Se les está persiguiendo, ante la pasividad de las autoridades. Rogamos que se tomen medidas inmediatas para terminar con esta situación".

Desde la asociación también se ha señalado que no es la primera vez que esto ocurre, y que los trabajadores del sector llevan meses bajo este "régimen de acoso por parte de ciertos sectores radicales del taxi", que no les permiten trabajar con normalidad. "Los conductores de VTC tienen tanto derecho a ganarse la vida como los taxistas, y no es de recibo que sufran estas agresiones mientras desempeñan su trabajo", ha concluido García-Trespalacios.

Una situación similar se vive en Granada, donde se repiten episodios de acoso y violencia inaceptables. Unauto VTC también pide el amparo de las autoridades y fuerzas de seguridad de la ciudad para que se garantice la seguridad y el derecho a trabajar de los profesionales del sector.

Recordemos al respecto que fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla tiene abiertas diligencias por supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y por presuntas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto.