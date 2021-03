Universidad de Sevilla destaca la clasificación de 46 de sus profesores "entre los más prestigiosos del mundo"

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha informado de que 46 de sus profesores se encuentran "entre los investigadores más influyentes y prestigiosos del mundo", ocupando posiciones destacadas en cada una de las 29 áreas de conocimiento de un nuevo ranking que ha elaborado la Universidad de Stanford, destacando a los profesores con alto impacto científico en la escena internacional denominada 'World's Top 2% Scientists List'.

En un comunicado, la US señala que este ranking hace una clasificación según la puntuación global y también según la posición dentro del área de conocimiento del profesor. Teniendo en cuenta la puntuación global, el investigador más destacado de la US es Alfonso Gañán, del departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos, seguido de Adán Cabello, del departamento de Física Aplicada II, y de Miguel López, del departamento de Farmacología, que ocupa el tercer puesto dentro de la US. Del departamento de Farmacología de la US, también está posicionada en el ranking la profesora Catalina Alarcón de la Lastra, aunque en el área de nutrición y dietética.

Analizando el ranking por áreas se observa que los investigadores de la US destacan en las 29 disciplinas a nivel mundial que se consideran en esta clasificación, "lo que refleja el alto nivel de investigación de la Universidad de Sevilla".

El investigador mejor posicionado en su área de conocimiento es Miguel López en el área de Medicina y Química Biomolecular, ocupando la posición 132 mundial de un total de 80.622 investigadores del área, siendo el tercer investigador español y el primero de una universidad andaluza. También se sitúa en el top 100 de investigadores de universidades, según su posición en su área de conocimiento.

La investigadora de la US mejor clasificada en su área es Isabel Carretero, ocupando la posición 298 de 42.054 en el área de Ingeniería Civil, siendo la primera en el ranking US de esta área. El profesor Alfonso Gañán ocupa en su área la posición 201 de 43.218 investigadores.

El 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists' ha sido publicado por primera vez por la prestigiosa Universidad de Stanford (California, Estados Unidos) donde se recogen a investigadores de todo el mundo, no sólo de universidades, sino también de hospitales, centros de investigación, institutos, entre otros, con publicaciones científicas con mayor impacto a nivel mundial.