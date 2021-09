UP Sevilla reclama a la Junta actuaciones en los pinares de Badolatosa y Corcoya y dinamizar la zona

Visita a los pinares - UP

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Unidas Podemos por la provincia de Sevilla Ismael Sánchez (IU) ha avisado de la situación de "abandono" de los parajes naturales de Badolatosa y Corcoya, una zona de pinares que sufrió un incendio en 2005 y donde "desde entonces no se han realizado tareas de saneamiento".

Junto a ediles del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Badolatosa y de su pedanía de Corcoya y el coordinador provincial de IU, Manuel Lay, Sánchez ha recorrido el paraje pudiendo comprobar "in situ" la "lamentable situación de dejadez que sufre por parte de la Junta de Andalucía".

"Este municipio y su pedanía reclaman actuaciones urgentes, ya que no se están haciendo las tareas de mantenimiento necesarias en el paraje natural de pino, no se está desbrozando, la sierra no cuenta con cortafuegos y se procedió al desmantelamiento del punto de retén del Infoca existente en la misma", ha destacado Sánchez Castillo, quien recuerda que desgraciadamente en el año 2005 un fuego arrasó varias hectáreas en la localidad.

Por ello, el diputado sevillano ha instado a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la popular Carmen Crespo, que promueve "actuaciones urgentes" que además se traducirían en "miles de jornales en las tareas de mantenimiento, ya que este arbolado necesita que se le quiten los chupones, las ramas inferiores, que se proceda al desbrozado o a la limpieza de este entorno de un gran valor ecológico donde por ejemplo anidan búhos reales, cabras montesas y jabalíes".

Además, alerta de que en la zona "las vías no están señalizadas ni marcadas y tampoco hay guías locales que puedan desarrollar una actividad profesional" de turismo. "Todas estas cuestiones son competencia única y exclusiva de la Junta de Andalucía, por lo que le pedimos al gobierno que preside Juanma Moreno que ponga la sensibilidad y la voluntad política necesaria para solucionar todos estos problemas".