La UPO celebra en Sevilla Jornadas de Sensibilización con 50 asociaciones para acercar el voluntariado a los estudiantes

Jornadas de acercamiento al voluntariado de la UPO - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha celebrado este jueves las Jornadas de Sensibilización acerca del Voluntariado, un evento que reúne en el Pasaje de la Ilustración los estands informativos de cerca de 50 asociaciones y entidades de voluntariado, con el fin de "dar a conocer entre la comunidad universitaria la actividad solidaria que desarrollan".

Según ha informado la UPO en un comunicado, organizadas por la Oficina de Voluntariado y Compromiso Social, las jornadas "se convierten así en un punto de encuentro entre las asociaciones y el estudiantado de la Universidad Pablo de Olavide".

La vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez Ruiz, ha visitado los estands de las entidades participantes, acompañada del director general de Políticas Sociales de la UPO, Raúl Álvarez Pérez, y del presidente de la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla, José Pedraza Pérez.

Durante el recorrido, han conversado con las personas representantes de las asociaciones que atendían cada estand. Esta actividad se enmarca en el Programa de Voluntariado Universitario, organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales a través de la Oficina de Voluntariado y Compromiso Social.

El programa está financiado gracias al apoyo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través de las subvenciones destinadas a la realización de programas en materia de voluntariado en el ámbito universitario público.

El programa pretende ser un punto de encuentro entre las asociaciones y la comunidad universitaria para la promoción y difusión de programas de intervención social, actividades solidarias y todo lo relacionado con la acción voluntaria.

Entre las asociaciones y entidades que participan en estas jornadas se encuentran Afeaes, Codisa Impulsa Igualdad, Fundación Banco de Alimentos, Entre Amigos, FAD Juventud, Fakali, Cruz Roja, Save the Children, AFAR, Fundación Ronald McDonald, Asla, Inclusión Activa, San Juan de Dios, Protectora el Buen Amigo, Afaes, Paz y Bien, Solidarios para el Desarrollo y Federación Liberación.

También figuran la Fundación Amigos de los Mayores, Planeta Propio, Afadi, Horizontes Abiertos, Fundación José Manuel Lara, Madre Coraje, Autismo Sevilla, Aecc, Scouts Sevilla Este, Manos Abiertas con Norte, Antaris, Scouts Spoletinum 725, Fundación Atenea, Down Sevilla, Dársena Deportiva, Amnistía Internacional, Fundación Raifs, Aproni, Alborear, Insex, Fundación TAS, Adefhic, Scouts Gines, Manolita Chen, AFA Aljarafe, Grupo Boom, Fundación TAU, AES Candelaria y Engloba.