La US justifica el cambio de ubicación de la salida de la Cabalgata de Reyes por "razones de seguridad y organización"

Archivo - La carroza del Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha alegado este jueves que el desplazamiento de la salida de la Cabalgata de Reyes 2027, que este año comenzará desde el Casino de la Exposición en lugar del Rectorado como se venía realizando hasta ahora, responde a "razones técnicas de seguridad preventiva y organización, derivadas de una valoración realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la propia Universidad".

La US ha incidido en que "no ha planteado en ningún momento impedir que la Cabalgata salga desde la Real Fábrica de Tabacos", expresando que la alternativa propuesta tenía como finalidad posibilitar que la Cabalgata continuara saliendo desde el Rectorado, modificando únicamente el punto concreto de salida.

Además, la institución ha detallado en un comunicado que tras la rehabilitación de la zona, esta salida "ofrece un espacio de mayores dimensiones que permite disponer de un margen más amplio para ordenar y separar los movimientos de peatones, participantes, vehículos y carrozas".

El acceso exterior, prosigue el escrito, cuenta asimismo con una anchura superior y con una puerta de mayores dimensiones, circunstancias que facilitan la organización de las zonas de espera, las maniobras y la implantación de las medidas de seguridad y control necesarias.

"A estos elementos se añaden otros condicionantes existentes en el entorno de Palos de la Frontera, entre ellos, la proximidad del foso, la necesidad de preservar en todo momento espacios para los servicios de emergencia y las posibles interferencias con recorridos previstos para evacuación", apostilla.

La US ha remarcado que la valoración técnica, que compara las condiciones de la salida tradicional por la calle Palos de la Frontera y las de la alternativa de la Avenida del Cid, "concluye que esta última presenta condiciones más favorables desde el punto de vista preventivo y de la organización de los distintos flujos".

En los propios Planes de Seguridad y Emergencia correspondientes a ediciones anteriores de la Cabalgata en la Fábrica de Tabaco, según la institución universitaria, se había identificado como alto el riesgo de atropello por vehículos y carrozas, con especial referencia a los giros realizados en las proximidades de la Facultad de Filología y a los movimientos asociados a la salida hacia la calle Palos de la Frontera.

Así, ha remarcado que se da, además, la circunstancia de que el acceso por la Avenida del Cid se encuentra "plenamente operativo para esta edición", una vez finalizadas las actuaciones realizadas en esta zona del edificio, que había permanecido cerrada desde 2008, cuando se trasladó la Facultad de Derecho.

Por todo ello, la Universidad ha lamentado que "o haya sido posible avanzar en el análisis de las alternativas planteadas y que el Ateneo de Sevilla haya optado finalmente por trasladar a otro emplazamiento la salida de la Cabalgata de Reyes Magos de 2027", si bien ha mostrado "absoluto respeto" hacia la determinación adoptada por el Ateneo de Sevilla.

En contexto, el Ateneo lamentaba durante la pasada jornada las "dificultades técnicas y logísticas" puestas de manifiesto, en su opinión, durante las conversaciones que ambas instituciones han celebrado, "que han culminado con la falta de una solución consensuada que permitiera mantener la salida en las condiciones habituales".