La US ofrecerá visitas a grupos reducidos a las cúpulas de la Anunciación tras su inauguración en abril

La Universidad licita los proyectos para la Sala Cero del Museo en la Fábrica de Tabacos y para el traslado de la Hermandad de Los Estudiantes tras el verano



SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) organizará visitas a grupos reducidos previa reserva a la cúpula de la iglesia de la Anunciación tras la inauguración previsiblemente en abril de las obras de rehabilitación que ha acometido la institución académica en este Bien de Interés Cultural (BIC) gracias al fondo 1,5% cultural del Gobierno de España.

La cúpula se va a integrar en el recorrido de las visitas que la US viene organizando en la Anunciación, al igual que en el caso del Pabellón de los Sevillanos Ilustres, según ha confirmado la US a preguntas de Europa Press. Los grupos serán "no muy numerosos" por motivos de "seguridad" porque hay zonas en las cubiertas "muy angostas".

Las obras que la Universidad de Sevilla (US) está realizando en la iglesia universitaria --uno de los edificios más significativos del renacimiento sevillano y patrimonio de la US desde el siglo XVIII-- acabaron el pasado mes de enero.

Los trabajos realizados se corresponden con la primera fase del Plan Director de Restauración Integral de la iglesia, que ha tenido como objetivo principal frenar la entrada de agua al templo y la restauración de elementos de alto valor patrimonial situados en las cubiertas, según la información remitida por la US.

La intervención, que ha contado con un Presupuesto de Ejecución Material (PEM) inicial de 840.131 euros y quince meses de ejecución, ha visto incrementado su presupuesto un 12%, debido a "nuevas actuaciones" recogidas en el Proyecto Modificado, alcanzado los 942.423 euros. Para Miguel Ángel Castro, la restauración ha permitido "salvar" un bien histórico de la Universidad de Sevilla y de la ciudad y "ponerlo a disposición de todos los ciudadanos".

Por su parte, el arquitecto responsable del proyecto y profesor de la Universidad de Sevilla, Antonio Campos, resaltaba que la iglesia universitaria de la Anunciación es historia de la ciudad y ha valorado muy positivamente el momento en que se ha realizado la reforma, ya que las cubiertas sufrían un "elevado deterioro con evidentes entradas de agua".

La actuación realizada en la cúpula principal ha permitido además "una mayor entrada de luz hacia el interior". La intervención ha estado liderada por un equipo pluridisciplinar compuesto por dos arquitectos, Antonio Campos y Adán Ramos, como directores de obra, un arquitecto técnico, Jesús Ruiz, como dirección de ejecución, un restaurador, Daniel Peinado, como jefe de obra, y una coordinadora técnica de la Universidad de Sevilla, Eugenia Garrido.

LICITADO EL PROYECTO DE SALA CERO DEL MUSEO PREVIO TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES TRAS EL VERANO

En otro orden de cosas, La Universidad de Sevilla ha licitado la redacción del proyecto para las obras de creación y museografía de la Sala Cero del Museo de la Universidad de Sevilla, así como del proyecto que implica el traslado de la Casa Hermandad de los Estudiantes y otros servicios centrales de la US. Ambas licitaciones también incluyen el estudio de seguridad y salud y de dirección facultativa de actuaciones, que incluirá los trabajos de dirección de obra y dirección de ejecución.

Estas actuaciones supondrán la salida de la Casa Hermandad de los Estudiantes de su emplazamiento actual para instalarse en una nueva localización más cercana a la capilla tras el verano, tal y como adelantó Europa Press este pasado martes. El espacio que hasta ahora ocupaba la Casa Hermandad se dedicará a la creación de la Sala Cero del Museo de la Universidad de Sevilla. En el proceso también estarán implicados algunos servicios centrales del Rectorado.

El valor estimado del contrato licitado es de 119.790 euros y las actuaciones previstas tienen un presupuesto previsto de 1.800.000 euros. Esta intervención, que tiene un periodo estimado de ejecución de seis meses, se dividirá en cuatro fases. En la primera, se adecuarán los espacios de la nueva Casa Hermandad de los Estudiantes, con una superficie aproximada de 290 metros cuadrados. A continuación, se preparán los despachos en las zonas junto a la fachada de la Avenida del Cid, que irán destinados a Servicios Centrales de la Universidad vinculados al Rectorado, además del espacio de circulación que permita el acceso. La superficie aproximada de la intervención es de 430 metros cuadrados.

En tercer término, se acometerá la obra del patio, eje de entrada desde la portada de la avenida del Cid hasta el mismo patio. Por último, se recuperará también un espacio vinculado al patio que en el pasado fue usado como aula y que modificará su uso para ser un laboratorio para la intervención sobre piezas artísticas, que tendrá una superficie de 225 metros cuadrados. La nueva sede de la Casa Hermandad de los Estudiantes se dividirá en varias estancias: salón de actos y tesoro, sala de cabildos y archivo, priostría y despachos para Secretaría, Mayordomía y Hermano Mayor. Los espacios destinados a Servicios Centrales estarán ocupados por el Consejo Social, Administración Electrónica, Conserjería, dependencia independiente de usos varios y Laboratorio.

El presupuesto de licitación de la Sala Cero del Museo es de 101.035 euros y el presupuesto para la intervención está estimado en 1.500.000 euros. La futura sala se situará en la planta baja de la fachada noreste de la antigua Fábrica de Tabacos, junto al apeadero al que se accede a través de la portada principal situada en la Calle San Fernando. Ocupará una superficie aproximada de 600 metros cuadrados configurada mediante una retícula de trece cúpulas. En la actualidad, este espacio se encuentra fragmentado en diversas estancias con distintos usos.

El proyecto que ahora se licita deberá dar respuesta a distintas necesidades de la nueva sala, como los accesos y recorridos, espacio expositivo, diseño y disposición de soportes y vitrinas para la museografía, tienda y aseos. El plazo de ejecución previsto para estos trabajos es de seis meses. La creación de la Sala Cero del Museo de la Universidad de Sevilla será el primer hito que permita la difusión y puesta en valor del edificio en sí mismo, declarado con la figura de protección de Bien de Interés Cultural, y de parte del patrimonio artístico de la institución, objetivo alineado con el Plan Estratégico 2018-2025 de la US.