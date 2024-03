Valero exige a Moreno aclarar los 5 millones de escuelas infantiles destinados "al pelotazo" de Rubiales

MÁLAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha exigido este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "tiene que aclarar qué ha pasado para que haya desviado esos millones a ese pelotazo del señor Rubiales", en alusión a una transferencia de crédito sobre cinco millones de euros previstos para escuelas infantiles que se reorientaron a acometer obras en el estadio de La Cartuja (Sevilla) tras un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En una atención a los medios de comunicación en Málaga, Valero ha sostenido que "Moreno Bonilla desvió cinco millones de euros que iban destinados a escuelas infantiles a obras en el Estadio de la Cartuja", para remarcar entonces que esas obras en el estadio son objeto de investigación judicial por cuanto la Guardia Civil se personó el miércoles en estas instalaciones deportivas para recabar la documentación de los contratos de concesión de las obras.

A juicio de Valero, esa decisión política de reordenar el crédito disponible "evidencia dos cosas, la primera, que los intereses de Moreno Bonilla no son los intereses de las familias andaluzas", para seguidamente apuntar "ante este presunto caso de corrupción no nos puede volver a cantar la canción de 'yo no sabía nada'".