Varios heridos tras el choque de un vehículo contra el tranvibús en Sevilla Este

Imágenes del tranvibús de Sevilla. Archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas este jueves tras el choque de un vehículo contra el tranvibús en la Avenida Alcalde Luis Uruñuela, a la altura de Las Góndolas en el barrio de Sevilla Este, al sobrepasar este primero la señalización viaria.

Según han informado fuentes del Servicio 112 Andalucía a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 9,40 horas, cuando varias llamadas han alertado del incidente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y sanitarios del 061, si bien no ha trascendido la evolución del estado de los heridos.