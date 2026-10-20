Vicente Vigil-Escalera Pacheco sucederá a Francisco Toscano como subdelegado del Gobierno en Sevilla tras su renuncia

Vicente Vigil-Escalera Pacheco - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del área de Trabajo e Migraciones de la delegación del Gobierno en Andalucía, Vicente Vigil-Escalera Pacheco, sucederá al actual subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, tras anunciar este último su renuncia este martes, 20 de octubre, para concurrir como candidato por Sevilla a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La Subdelegación del Gobierno ha destacado sobre Vigil-Escalera su trayectoria de 40 años en la Administración pública, tanto en la autonómica como en la central.

Toscano fue designado como representante del Ejecutivo en la provincia el 29 de febrero de 2024 por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver.

En su última jornada en el cargo, Toscano ha agradecido a los trabajadores de la subdelegación y a las entidades dependientes y vinculadas, expresando su gratitud por la colaboración de las distintas instituciones locales y autonómicas, así como los organismos de la Administración central, como la Guardia Civil, la jefatura provincial de Tráfico y la Policía Nacional.

Desde la desaparición de los gobernadores civiles, en Sevilla han ejercido como subdelegados del Gobierno Andrés Herranz Soler (1997-1999), María del Rocío Roche Acosta (1999-2001), Manuel Luque Piñero (2001-2004), Faustino Valdés Morillo (2004-2012), Felisa Panadero Ruz (2012-2016), Ricardo Gil-Toresano Riego (2017-2018), Carlos Toscano Sánchez (2018-2023) y Francisco Toscano Rodero (2024-2026).