Los VIII Premios Manuel Losada Villasante reconocen la labor de cuatro investigadores de la US

El jurado de los VIII Premios Manuel Losada Villasante ha decidido premiar a los investigadores Eleonora Viezzer, en la modalidad de Investigación Científica; Gregorio Egea, en la modalidad de investigación agroalimentaria; Iván Maza, en la modalidad de Investigación en Innovación; y Alberto Romero en la modalidad de investigación en Economía Circular, que se entrega por primera vez en esta edición.

Estos galardones tienen por objetivo promover y reconocer la actividad investigadora en la Comunidad Autónoma de Andalucía, respaldando el desarrollo de iniciativas innovadoras que redunden en beneficio de toda la sociedad.

Están organizados por la Sociedad Española de Radiudifusión, con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona, Foro Interalimentario y la Universidad de Sevilla. Además, cuentan también con la financiación de la Junta de Andalucía, a través de los Planes de Excelencia, Coordinación y Apoyo (Pecas) de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.

En las categorías de investigación científica e innovación, el jurado ha estado presidido por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, y ha contado con la participación de Rogelio Velasco, consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía; Julián Martínez, vicerrector de Investigación de la US; Salomón Hachuel, director del programa Hoy por hoy Sevilla en la Cadena SER; Juan Ávila, alcalde de Carmona; la profesora María del Carmen Ortiz Mellet, catedrática de Química Orgánica de la US; Guillermo Antiñolo, director de la Unidad de Medicina Materno Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío; María de los Ángeles Martín Prats, profesora titular de Ingeniería Electrónica de la US; Rosa Santos, subdirectora adjunta de Cultura y RRII de la Fundación Cajasol; y Carla Vergara, jefe de ventas de Radio Sevilla, que ha actuado como secretaria.

Y en las categorías de Investigación Agroalimentaria y Economía Circular el jurado de los premios también ha estado presidido por el rector de la Universidad de Sevilla y ha contado con la participación de Consolación Vera Sánchez, directora general de Ayudas Directas y de Mercados de la Junta de Andalucía; María López Sanchís, directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía; Julián Martínez, vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla; Juan Ávila, alcalde de Carmona; Salomón Hachuel, director del programa Hoy por hoy de Radio Sevilla; Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario; Jorge Romero, director regional de Relaciones Externas de Mercadona en Andalucía; Isabel Peñalosa, presidenta de la Federación de Consumidores Al-Andalus; Antonio Aguilera, secretario general de la Fundación Savia; y Manuel Mingorance, presidente del Consejo Empresarial de Medio Ambiente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Esta octava edición de los Premios Manuel Losada Villasante ha contado con la novedad de incluir una cuarta categoría, destinada a reconocer la investigación en la categoría de Economía Circular. Esta nueva modalidad está impulsada por la cadena de supermercados Mercadona, que lleva años aplicando medidas tanto en sus supermercados como en sus bloques logísticos para facilitar la economía circular, consciente de que es un tema de máximo interés social. En este sentido, acaban de implantar la Estrategia 6.25 para reducir el uso del plástico y evitar que sus residuos se conviertan en desperdicio.

LOS GANADORES

Eleonora Viezzer es profesora titular del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. El jurado ha reconocido su labor investigadora centrada en la fusión nuclear, que se plantea como objetivo la creación en la Tierra de una fuente de energía similar a la de las estrellas.

Viezzer finalizó sus estudios de doctorado en el Instituto Max Planck (Alemania) en 2013 con mención magna cum laude. Tras dos años más de investigación en la institución alemana, se incorporó en 2016 a la Universidad de Sevilla, donde ha encadenado dos becas Juan de la Cierva (2016-2017) y Marie Sklodowska Curie (2017-2019).

Su principal actividad investigadora se enmarca dentro del consorcio europeo de fusión, EUROfusion, donde ejerce de coordinadora científica de varios experimentos. Además, mantiene colaboraciones con instituciones de prestigio como el Instituto Max Planck de Física de Plasma, el Princeton Plasma Physics Laboratory, General Atomics en San Diego, el MIT en Boston, la Universidad de Oxford, el Ciemat en Madrid o el instituto NIFS en Japón. Recientemente ha recibido una beca ERC Starting Grant para el desarrollo de sus líneas de investigación en la US.

Gregorio Egea, profesor titular en el departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos, ha sido reconocido por su proyecto Fenotipado digital, la revolución de la mejora vegetal basada en el análisis de datos y el machine learning. Egea obtuvo los Premios Extraordinarios Fin de Carrera y de Doctorado por su tesis doctoral 'Caracterización y Modelización de la Respuesta Agronómica y Fisiológica del Almendro al Riego Deficitario.

En 2009, se unió al grupo de investigación Land Surface Modelling Group (Universidad de Reading, Reino Unido)y desde 2012 forma parte del Área de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Sevilla. Sus líneas de investigación se han centrado principalmente en el desarrollo de estrategias de riego de precisión, riegos deficitarios, monitorización del estado hídrico de los cultivos mediante sensores en planta y de detección remota, desarrollo de herramientas de fenotipado vegetal y modelización de la respuesta de los cultivos al déficit hídrico, entre otras materias.

Iván Maza es profesor titular en el departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la US. El jurado ha valorado su proyecto Técnicas para la gestión automática del tráfico aéreo de drones en el contexto del U-Space de la Comisión Europea. Su interés investigador se centra en el desarrollo de arquitecturas descentralizadas para plataformas compuestas por múltiples robots aéreos. Dicho trabajo ha conducido a abordar un conjunto de problemas fundamentales en sistemas multi-robot.

Desde su incorporación al grupo de Robótica, Visión y Control como becario FPI en el año 2000 ha participado en diversos proyectos europeos, nacionales y regionales. Entre los primeros destacan COMETS (primer proyecto europeo acerca de la aplicación de múltiples drones en escenarios civiles), Aware (primer proyecto de investigación civil a nivel mundial que demostró la posibilidad de transportar una misma carga con varios drones) y ARCAS (uno de los primeros proyectos sobre manipulación diestra de objetos desde drones).

Alberto Romero, profesor titular en el departamento de Ingeniería Química, ha sido reconocido por su proyecto Convirtiendo agrorresiduos basados en biopolímeros en productos innovadores y de valor añadido, que persigue, entre otros objetivos, el desarrollo de procesos sostenibles para fabricar bioproductos competitivos como envases biodegradables u otros elementos con aplicaciones higiénico-sanitarias, médicas o agrícolas.

Romero obtuvo el mejor expediente académico de la promoción 1999-2004, cuando obtuvo su licenciatura en Ciencias Químicas. Su actividad investigadora se ha dirigido hacia el desarrollo de productos con funcionalidad específica basados en polímeros y biopolímeros con una importante valorización en subproductos y residuos agroalimentarios en el contexto de la economía circular.

En cuanto a transferencia, el investigador presenta 14 contratos con empresas, cuenta con el desarrollo de una patente y otra en trámite. Además, ha realizado estancias en varios centros internacionales.