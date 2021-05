Villalobos niega "problemas" con los expedientes de la Pará y pide "un poquito de lealtad" al PP

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha descartado este martes cualquier "problema" en los expedientes solicitados por el PP sobre las ayudas excepcionales de la institución a la tradicional 'Pará' de Gines, por las cuales están investigados él mismo y varios altos funcionarios, entre otros. Mientras el PP sospecha de una "posible manipulación" de los documentos, Villalobos alega que los mismos han sido "corregidos lo que exigen los funcionarios" por aspectos como los datos personales, solicitando "un poquito de lealtad" al PP ante las acusaciones de dicho partido.

Durante el pleno extraordinario celebrado este martes por la Diputación, Villalobos ha reaccionado a las recientes acusaciones del PP con relación a las mencionadas ayudas excepcionales de la Diputación para la Pará de Gines.

Según el juez de Instrucción número seis José Ignacio Vilaplana, desde la creación del evento de la Pará en 2006 hasta 2016, las ediciones anuales de dicha feria agroganadera y de las tradiciones promovida por el Ayuntamiento de Gines habrían sido organizadas y celebradas "sin regulación" ni "instrumento normativo alguno", advirtiendo en un auto recogido por Europa Press de que pese al carácter "planificable" del evento, el mismo ha contado con varias subvenciones "excepcionales" de la Diputación, es decir ayudas "directas sin concurrencia ni convocatoria pública".

Se trata, en concreto, de tres subvenciones por importe de 6.000 euros en cada uno de los casos, más otra más por valor de 4.000 euros, todas ellas concedidas de manera "directa, sin concurrencia ni convocatoria pública", a las que se suma una más concedida por "convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva".

EL ACCESO A LOS EXPEDIENTES

Al respecto, la portavoz popular en la Diputación de Sevilla, María Eugenia Moreno; y la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, rememoraban este pasado lunes que el PP había pedido los expedientes de las ayudas indagadas, avisando de que frente a ello, el propio presidente de la Diputación habría reclamado "un informe jurídico a la Secretaría General" de la misma "para saber si podía" entregar ese expediente al PP.

Después, según el PP, la institución provincial autorizó el acceso a los expedientes previa exclusión de los datos personales que figurasen en los mismos, ante lo cual el PP considera que los expedientes finalmente entregados al PP habrían sido posiblemente "cocinados" y critica además que fuesen puestos a su disposición "en las dependencias del PSOE".

Frente a ello, Villalobos ha pedido al PP que deje de "ver cosas raras o historias de sospechas", defendido que la Diputación de Sevilla "no tiene recovecos, sino un personal de cuerpos nacionales (de funcionarios) muy exigente". "No hay ningún problema. Si no se dan antes (los expedientes) es porque hasta el último momento estamos corrigiendo lo que exigen los funcionarios", ha asegurado.

Del mismo modo, ha explicado que la sala señalada por el PP es "la misma" que en otras ocasiones se usa para "cualquier reunión de las comisiones" de la Diputación o para los encuentros de los portavoces de los grupos políticos. "Es el mismo despacho y parece que hemos cometido un sacrilegio", ha lamentado, reclamando al PP "un poquito de lealtad".