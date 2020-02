Villalobos respalda a Susana Díaz y la "fortaleza" del PSOE-A frente a discrepancias internas de "poca consistencia"

Publicado 07/02/2020 14:33:31 CET

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PSOE de Sevilla y de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha expresado este viernes públicamente su respaldo a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, así como ha defendido la "fortaleza" del partido en Andalucía, al tiempo que ha animado a dirimir en órganos internos habilitados para ello "discrepancias" de "poca consistencia".

A preguntas de los periodistas en una atención a medios tras participar, como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en un encuentro en el Parlamento entre representantes socialistas, encabezados por la propia Susana Díaz, y responsables de colectivos y entidades que trabajan en el ámbito de las drogodependencias y otras adicciones, Villalobos ha aludido así a los movimientos de militantes del PSOE de Sevilla críticos con la dirección provincial que encabeza Verónica Pérez, que en las últimas semanas han mantenido encuentros en las localidades sevillanas de El Viso del Alcor y Alanís.

Villalobos ha argumentado que "el PSOE es un partido tan demócrata y tan vivo, que cualquier militante puede manifestar su discrepancia con la dirección, si es que la hay, en los órganos que están establecidos estatutariamente", por lo que ha conminado a dirimir esas discrepancias "en el seno donde debatimos, y no aireando algo que tiene poca consistencia".

CRÍTICOS QUE "NO REPRESENTAN MÁS QUE A ELLOS MISMOS"

Y es que, según ha agregado el dirigente socialista, "los cuatro o cinco compañeros que lideran ese grupo (de críticos del PSOE sevillano) no representan nada más que a ellos mismos". "No son secretarios generales del PSOE de ninguna agrupación, no son alcaldes; en definitiva, son compañeros que parece ser que ahora" discrepan, según ha resumido Villalobos, que ha incidido en pedir "que lo hagan en los órganos que tienen que hacerlo", a la vez que ha subrayado que "hace un año aproximadamente, o seis meses, no se discrepaba".

"Tenemos ejecutivas del partido, comités provinciales, congresos, y ahí es donde se debate", ha continuado Villalobos, quien ha opinado además que tras ese movimiento crítico "no hay discrepancias de forma o de contenido como para preocuparse", sino "cuestiones personales" en las "no entra", por lo que, "como organización no tenemos absolutamente ningún miedo ni estamos preocupados", según ha dicho.

De igual modo, a la pregunta de si cree que se abrirá una competición en torno al liderazgo de Susana Díaz al frente del PSOE-A cuando se abra el proceso congresual en el que debe renovarse la dirección de la federación andaluza, Villalobos ha respondido que no sabe, no sin recordar que aún "queda un año y medio o más para celebrarse esos congresos".

En todo caso, ha agregado que no vislumbra "ahora mismo una preocupación excesiva" en torno a este tema que "no me preocupa" y "no me quita el sueño". "La organización está muy fuerte, y aquí en Andalucía hemos demostrado esa fortaleza ganando las elecciones una y otra vez", ha añadido en esa línea.

"COMPARTO CASI TODO EN ESTA VIDA CON SUSANA DÍAZ"

Por otro lado, y a propósito de las declaraciones que realizó Susana Díaz la pasada semana en el Pleno del Parlamento en las que defendía que se había equivocado cuando abogó por la abstención del PSOE que posibilitó la investidura de Mariano Rajoy, Villalobos ha señalado que, "en política, como en otra acción en la vida, nos equivocamos y somos lo suficientemente honestos como para reconocerlo".

"Eso hay que valorarlo como una virtud, no como un defecto. Yo lo hago permanentemente, y ya está, no hay que darle más importancia", según ha razonado Villalobos, quien ha afirmado que "es un gesto que dignifica a la persona".

Finalmente, a la pregunta de si comparte esa rectificación de la secretaria general del PSOE-A en su punto de vista sobre la abstención socialista en la investidura de Rajoy, el presidente de la Diputación y el PSOE de Sevilla ha respondido que "totalmente". "Yo comparto con Susana Díaz casi todo en esta vida, y en esto también", ha zanjado Rodríguez Villalobos.