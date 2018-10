Virginia Pérez (PP): "Está demostrado que con un Gobierno del PSOE en la Junta no es posible una educación de primera"

Publicado 01/10/2018 12:44:35 CET

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha afirmado que "el paso de los años ha demostrado que con un Gobierno del PSOE-A en la Junta de Andalucía una educación de primera no es posible en el presente y tampoco lo será en el futuro".

Así se ha pronunciado la dirigente popular en el marco de una visita al CEIP Ana Josefa Mateos en el municipio sevillano de El Cuervo, junto al vicesecretario de Política Municipal del PP de Sevilla, Luis Paniagua; el presidente del PP, Silvestre Castells, y el portavoz local, José Manuel Oliva, para conocer el estado en el que se encuentra el centro después de que en enero de este año se desplomara una parte del techo, informa el PP en una nota.

Pérez ha señalado que "la mayor parte de la cubierta sigue estando en mal estado, y necesitan actuaciones los aseos, la primera planta del edificio y la red eléctrica". "Esta situación es sólo un ejemplo de lo que ocurre en el resto de centros de El Cuervo ya que el CEIP Antonio Gala necesita el arreglo del vallado perimetral o el Colegio El Pinar, en el que es necesario la instalaciones de un ascensor ya que no hay ninguno de los dos edificios que forman el centro, uno de dos plantas y el otro de tres. Se da la circunstancia, además, que este año hay un alumno con dificultades que no puede acceder a las plantas superiores de ambos edificios".

Por otro lado, ha señalado que "el informe PISA arroja unos datos en educación muy preocupantes, uno de cuatro jóvenes sevillanos no termina la ESO, o lo que es lo mismo, tenemos un 25 por ciento de fracaso escolar, esta es la realidad de la educación sevillana".

"La ejecución presupuestaria está en torno al 40 por ciento. En lo que se refiere a infraestructuras educativas del último plan, de los 40 millones que estaban presupuestados, no se han ejecutado en la provincia de Sevilla 22 millones de euros, casi el 60 por ciento", ha agregado antes de apuntar que "de esta falta de inversión nace el mal estado de los centros educativos en la provincia, con problemas de climatización, falta de ampliaciones y nuevos centros o la existencia de caracolas". "El último año han quitado cinco caracolas pero han puesto doce, así nunca erradicaremos las caracolas en la provincia de Sevilla", ha avisado.

Del mismo modo, Virginia Pérez ha incidido en que si bien en la provincia de Sevilla hay 917 colegios públicos, "solo son centros bilingües 236, un 76 por ciento de los niños sevillanos no tienen acceso a ningún tipo de enseñanza bilingüe". "No podemos consentir una educación a dos, tres y hasta cuatro velocidades, 222 centros no tienen actividades extraescolares o más de 9.900 niños están en lista de espera para poder acceder a una plaza de comedor", ha apostillado.

"Y así podríamos seguir porque por ejemplo 527 centros no tienen servicio de aula matinal o que 5.000 jóvenes quedaran sin plaza para acceder a una FPO", ha afirmado para explicar que el conjunto de todo ello "da como resultado una educación de desigualdades porque en función de donde viva un niño sevillano tendrá unas oportunidades u otras, y eso lo ha decidido de manera unilateral Susana Díaz y el PSOE en la Junta de Andalucía".

Con todo, la presidenta del PP de Sevilla ha destacado que su partido ha denunciado esta situación "en todas las administraciones y hemos propuesto un gran pacto educativo con el resto de formaciones para que se incrementen las partidas presupuestarias, garantizando así unas condiciones mínimas y dignas para poder acceder a una educación de calidad".