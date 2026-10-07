La Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III de Sevilla supera los 300 alumnos matriculados y amplía su oferta cultural

Apertura del curso 26-27 de la Vniversitas Seniorivus - CEU FERNANDO III

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Vniversitas Senioribvs de la Universidad CEU Fernando III ha comenzado el curso 2026-2027 habiendo superado los 325 alumnos inscritos, una cifra que ha consolidado el crecimiento experimentado por este proyecto universitario dirigido a personas mayores y que refleja el interés creciente por una propuesta basada en el aprendizaje permanente, la cultura, el desarrollo personal y el encuentro.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, con la matrícula todavía abierta hasta agotar las plazas, la Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III afrontará su nuevo curso con una comunidad que continúa creciendo y con una programación que amplía y renueva sus contenidos para unas clases que comenzarán el próximo 13 de octubre en la sede que la CEU UF3 tiene en la Cámara de Comercio de Sevilla.

De esta manera, el programa ofrecerá a sus alumnos la posibilidad de seguir aprendiendo, profundizar en sus inquietudes culturales y mantener una participación activa en la vida universitaria, en un entorno que favorece tanto el conocimiento como las relaciones personales y el intercambio de experiencias.

NUEVAS PROPUESTAS PARA SEGUIR DESCUBRIENDO SEVILLA Y SU CULTURA

Entre las novedades de este curso ha destacado la incorporación de 'La Zarzuela, el género lírico-teatral netamente español', impartida por Francisco Guerrero Díaz. La asignatura permitirá acercarse a este género a través de los comentarios de las producciones de la Compañía Sevillana de Zarzuela durante la temporada 2026-2027.

La programación incorporará también, durante el segundo cuatrimestre, 'La Sevilla desaparecida', a cargo del profesor Manuel Jesús Roldán, una nueva propuesta que acercará a los alumnos a la transformación de la ciudad y a aquellos lugares, espacios y realidades que forman parte de su memoria histórica.

Junto a estas novedades, el programa mantendrá una amplia oferta centrada en la historia, el arte y el patrimonio sevillano y español, así como la escultura, la música, la pintura, la literatura y el pensamiento.

Entre ellas han destacado las asignaturas 'Historia de la Cultura Española II. Edad Moderna. XVI-XVII'; 'Orígenes de Sevilla: de la Edad Media a la Edad Moderna, Reyes Católicos y la dimensión americanista de España. Arte y cultura de ambos territorios'; 'Análisis de las corrientes estilísticas, autores y técnicas en pintura y escultura en la Historia del Arte. Evolución histórica y contexto cultural'; 'Pasiones humanas en el arte y en la literatura' y '¿Y vosotros quién decís que soy yo? (Mt 16,15) Cristo en los albores del pensamiento cristiano: III. Hacia la cristología de los primeros concilios', junto con otras asignaturas que ya han completado sus plazas antes, incluso, del inicio de las clases.

APRENDER A CUALQUIER EDAD

Al hilo, el rector de la CEU Fernando III, José Alberto Parejo, el ciclo busca "ofrecer una experiencia formativa integral, en la que el aprendizaje convive con la cultura, el diálogo y la creación de nuevos vínculos personales".

Para la Universidad CEU Fernando III, la Vniversitas Senioribvs forma parte de su compromiso con una educación que acompaña a las personas en las distintas etapas de su vida y con una Universidad conectada con su entorno social y cultural.

Con más de 300 alumnos y la matrícula todavía abierta, Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III encarará así un nuevo curso de crecimiento y consolidación, reafirmando su vocación de hacer de la Universidad CEU Fernando III "un lugar donde seguir aprendiendo, descubriendo y compartiendo a cualquier edad".