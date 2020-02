Vox pide reprobar a la edil de Podemos en Palomares por "injurias" a la Iglesia al rechazar el pin parental

Publicado 10/02/2020 18:56:43 CET

Podemos defiende la "ironía" de su concejal y avisa que a Vox "le molesta que se hable de la pederastia en los colegios de la Iglesia"

PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla) ha pedido reprobar a la portavoz municipal de Podemos, Reyes Reche, después de que en una moción del PSOE en contra del "pin" o permiso parental que reclama Vox para la educación pública andaluza, la citada edil avisase de que "ese pin vendría muy bien para colegios religiosos que tienen talleres sexuales pero con clases prácticas", en alusión a los abusos sexuales en colegios e instituciones religiosas. Mientras Vox cree que dichas palabras "rozan el delito de odio a la Iglesia", Podemos señala que se trataba de una "ironía" y que a Vox "le molesta" que se hable de los casos de pederastia en los centros educativos de la Iglesia.

En concreto, durante el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Palomares del Río, la Corporación local debatía una moción del PSOE en defensa de los artículos de la Constitución Española relativos al derecho a "la educación y libertad de enseñanza" y al "pleno desarrollo de la personalidad humana", con la educación con "el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y a libertades fundamentales", reclamando además "el cumplimiento de planes de igualdad y los protocolos" respecto a las personas Lgtbi para "prevenir la violencia de género y superar el sexismo" y apostando por "una enseñanza en principios de convivencia, respeto y tolerancia".

La moción de los socialistas, en ese sentido, avisaba de que el sistema educativo andaluz está siendo convertido en "foco de adoctrinamiento para la derecha", en referencia al "pin" o permiso parental que Vox reclama implantar en la educación pública de Andalucía.

Durante el debate de la moción, la portavoz municipal de Vox, María Carmen Pérez, avisaba de que la "definición de adoctrinamiento" implícita en esta moción "parte de un error", lo que le llevaba a defender que "es la derecha la que excluye el adoctrinamiento" en la educación pública.

CONTRA LAS "CHARLAS DE FILOETARRAS" EN LA ESCUELA

"Igual que ustedes, a nosotros no nos gustaría que en las actividades extracurriculares, nuestros hijos recibieran charlas de filoetarras o cualquier cosita de esas, y ustedes no quieren que sus hijos reciban charlas taurinas y cinegéticas, porque hay muchos municipios que viven de eso", enfatizaba la portavoz de Vox. "Adoctrinamiento no, pero por ningún lado", defendía opinando que "se educa en casa y en la escuela se enseña" y que la moción del PSOE "no aporta nada nuevo".

Frente a ello, la concejal de Podemos Reyes Reche exponía el rechazo de su formación a "que se impongan vetos al progreso y a la coherencia", lo que le llevaba a defender que "las charlas de educación sexual son necesarias" en la educación pública porque en ellas los alumnos se forman en la "prevención" de enfermedades sexuales, "se muestra que cada uno es como quiere ser" y se fomenta el "respeto" ante "ideas retrógradas y arcaicas que impiden la libertad de las generaciones" de jóvenes.

UN PIN EN "LOS COLEGIOS RELIGIOSOS CON CLASES PRÁCTICAS" DE SEXO

"Ese pin vendría muy bien para colegios religiosos que tienen talleres sexuales pero con clases prácticas, pero no se entera ni Dios", aseveraba en alusión a las agresiones o abusos sexuales a menores en congregaciones, centros de enseñanza e instituciones religiosas, que en 2019 eran objeto de un informe remitido por la Fiscalía al Ministerio de Justicia.

Tras ello, Vox ha informado de que su portavoz municipal en Palomares ha presentado una moción para la reprobación de Reyes Reche, al considerar que sus declaraciones son "gravemente injuriosas y rozan el delito de odio contra la Iglesia Católica y la enseñanza religiosa". Se trata, a su entender, de "insultos y descalificaciones graves, claramente discriminatorias". "Nos reservamos cuantas acciones legales sean de aplicación contra esta concejal de Podemos, incluidas las de posible delito de odio, cuestión que Reche puede evitar si pide disculpas en el mismo foro donde se produjeron por haber vulnerado derechos fundamentales", ha insistido Pérez.

Frente a ello, Podemos ha acusado a Vox de "estar jugando al matonismo político y a la intimidación", defendiendo que su concejal "ironizó sobre el pin parental y los casos de pederastia que se producen y que se mantienen ocultos". "Esto es lo que a Vox parece molestarle tanto, que se hable y denuncie los casos de pederastia que se producen en centros en manos de instituciones religiosas", indica Podemos.