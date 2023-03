Vox pide "responsabilidades" al PSOE por la apertura de juicio al alcalde de Valencina de la Concepción (Sevilla)

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Vox en Valencina de la Concepción (Sevilla), Ana Jiménez-Carlés, ha reclamado "responsabilidades" al PSOE y al alcalde, el socialista Antonio Manuel Flores, ante la decisión del Juzgado de Instrucción número seis de abrir juicio oral en su contra por un presunto delito contra la ordenación del territorio y de prevaricación omisiva, derivada de no haber impedido supuestamente la construcción y posterior apertura de un salón de celebraciones en una zona protegida, toda vez que ante ello, el primer edil ha resuelto no optar a la reelección y el PSOE ha elegido a una nueva candidata a la Alcaldía.

"No es la primera vez que los socialistas cometen una chapuza de semejante calibre, lo cual no es sino muestra de su desidia e incompetencia. Nuestro pueblo ha llegado a perder subvenciones por no presentar la documentación a tiempo y ahora, el alcalde se ve envuelto en un escándalo de largo recorrido judicial y por ello no podrá presentarse como candidato a la alcaldía valencinera", dice la dirigente local de Vox.

A la espera de la celebración del juicio, donde se dirima la autoría o no de los hechos, con sentencia condenatoria o absolutoria, la portavoz local de Vox ha asegurado ya que "lo cierto es que permitió la construcción en una zona protegida por su particular valor paisajístico".

"Al PSOE se le llena la boca con la palabra ecologismo. Como vemos, su palabrería no tiene nada que ver con los hechos", indica Jiménez-Carlés.