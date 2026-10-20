Vox Sevilla pide abrir de un expediente por la "expulsión" de un artesano al exhibir una bandera con la Cruz de Borgoña

Gonzalo García de Polavieja (Vox) - VOX SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox Sevilla ha solicitado al Consistorio la apertura de un expediente informativo tras la "expulsión" de un artesano en el Paseo de la O, en el barrio de Triana, tras exhibir una bandera histórica con la Cruz de Borgoña y el águila bicéfala.

Según ha destacado la formación en un comunicado, el afectado sostiene que dispone de los permisos necesarios para desarrollar su actividad y que la enseña forma parte del contexto histórico de los productos artesanales que elabora.

Por ello, el conjunto considera "imprescindible" que el Consistorio investigue lo sucedido. "El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado cuando existen dudas sobre la posible exclusión de un profesional de una actividad desarrollada en un espacio público por exhibir un símbolo histórico relacionado con su trabajo", han determinado desde Vox.

Así las cosas, han destacado que se debe, a su parecer, "esclarecer los hechos, garantizar la igualdad de trato y evitar cualquier discriminación por motivos ideológicos".

La formación reclama que el expediente permita conocer los motivos concretos de la decisión, las normas invocadas para justificarla, los acuerdos adoptados por los órganos de la asociación y las garantías de audiencia y defensa que se hayan ofrecido al afectado.