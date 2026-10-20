Vox Sevilla tilda de "pelotazo urbanístico" la venta de una parcela en El Higuerón y exige "depurar responsabilidades"

El portavoz adjunto de Vox, Fernando Rodríguez Galisteo, a las puertas de la Audiencia - VOX

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, ha reclamado este martes, 20 de octubre, que "se esclarezca hasta el final" la operación urbanística vinculada a una parcela de El Higuerón, en Pino Montano, y ha defendido que la toma de declaraciones a responsables de Emvisesa "sirva para arrojar luz sobre las decisiones adoptadas y los posibles beneficiarios de esa venta".

En una nota de prensa, Galisteo subraya que Vox está personado en la causa "precisamente para contribuir a que se conozca toda la verdad" sobre unos hechos que, a su juicio, "plantean serias dudas acerca de la gestión del suelo público municipal". En este contexto, señala que entre los supuestos beneficiarios "figurarían el alto cargo socialista Rafael Pineda, su esposa y un responsable técnico de la empresa pública de vivienda", un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación del solar mediante subasta pública.

El portavoz adjunto ha criticado lo que considera un "ejemplo de las prácticas de corrupción que han marcado", a su juicio, "distintas etapas de la gestión socialista". Al respecto, "Sevilla no volverá a ser su gran negocio y su caja registradora", ha añadido, al tiempo que ha insistido en la necesidad de "garantizar una gestión transparente y responsable de los recursos públicos".

El representante municipal de Vox ha recalcado que el suelo público debe destinarse a atender las necesidades de los sevillanos y "no verse envuelto en operaciones urbanísticas bajo sospecha". En este caso, ha abundado el edil, deben depurarse responsabilidades "tanto penales como políticas", y permitir que la investigación "avance hasta sus últimas consecuencias".

En octubre del pasado año, el alcalde solicitó la suspensión de la compraventa de la parcela en cuestión que estaba siendo objeto de investigación. Asimismo, anunció una auditoría de todas las operaciones la empresa municipal de vivienda de Sevilla en los últimos ocho años.