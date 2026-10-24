La Zona Franca de Sevilla participa en la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas que comienza este lunes

Archivo - Imagen de archivo de la vista aérea de la Zona Franca de Cádiz. - ZONA FRANCA - Archivo

CÁDIZ 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Sevilla (ZFS) ha anunciado su participación en la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas, que se celebra en Cádiz desde este lunes, 26 de octubre, hasta el miércoles, 28 de octubre, organizada por la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) y la Zona Franca de Cádiz, anfitriona de esta cita internacional que reunirá a representantes institucionales, empresariales y expertos del sector para abordar los retos y oportunidades de estos espacios como motores de desarrollo económico.

Según ha informado la entidad en una nota, la Zona Franca de Sevilla participará así, de la mano de AZFA y de la Zona Franca de Cádiz, en un foro de referencia para fortalecer la cooperación entre España e Iberoamérica, impulsar las relaciones comerciales y favorecer nuevas oportunidades de inversión y crecimiento empresarial.

La delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, ha valorado la importancia de participar en este encuentro, que considera "una oportunidad para reforzar nuestra proyección internacional, compartir experiencias y establecer alianzas que contribuyan al desarrollo industrial y económico de Sevilla".

En este sentido, ha destacado que "Sevilla y Cádiz comparten una vinculación histórica y cultural muy estrecha con Iberoamérica, que hoy constituye también una oportunidad para seguir construyendo relaciones económicas y empresariales entre ambas orillas del Atlántico".

La conferencia, que se celebra bajo el lema 'El océano que nos une. Las conversaciones que marcarán el futuro', centrará sus debates en cinco grandes ejes: talento, innovación, transferencia de conocimiento, inversión y ecosistemas empresariales, todos ellos estratégicos para la competitividad y el futuro de las zonas francas.

La celebración de este encuentro en Cádiz tiene además una especial significación para Andalucía, al ser la Zona Franca de Cádiz y la de Sevilla las dos únicas zonas francas existentes en la comunidad autónoma, de un total de siete en España, junto a las zonas francas de Barcelona, Vigo, Santander, Gran Canaria y Tenerife.

La presencia de la ZFS en esta conferencia se enmarca en su estrategia de internacionalización, reforzada con su incorporación, en diciembre de 2025, como miembro asociado de AZFA, una red internacional que facilita la cooperación entre zonas francas, el intercambio de conocimiento y la generación de oportunidades para atraer inversiones y favorecer la proyección exterior de las empresas.