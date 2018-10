'Dubai' se proclama campeón de la Copa de Bronce Estrella Damm de alto hándicap en el Santa María Polo Club

Publicado 29/07/2018 22:28:10 CET

SAN ROQUE (CÁDIZ), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo 'Dubai' se ha proclamado este domingo campeón de la Copa de Oro de Bronce Estrella Damm de alto hándicap en el Torneo Internacional de Polo, tras vencer 12-10 a 'Bardon Polo Team' en la final disputada este domingo en el Santa María Polo Club de Sotogrande, en San Roque (Cádiz).

Se trata del primer gran trofeo que se entrega en la 47º edición de este evento deportivo, considerado uno de los cuatro más importantes del mundo, según informa el Santa María Polo Club en una nota.

Dentro de la oferta de ocio, este domingo también se han celebrado diversas actividades, como un concierto de homenaje a 'The Smiths' o un 'show-cooking'. Este lunes será jornada de descanso en la competición y en las áreas de recreo.

'Dubai' y 'Bardon' han demostrado sobre la cancha IV de Los Pinos que estaba en juego el primer trofeo del Torneo Internacional. El cuarteto formado por Alfredo Capella, los hermanos Camilo y Bartolomé Castagnola y Rashid Albwardy se ha llevado la primera copa que se ha puesto en juego tras remontar al equipo de Alejandro Muzzio, Alejo Taranco, Matías Machado y Andreas Tambor, que ha dominado en los dos primeros 'chukkers'.

La formación de Emiratos Árabes Unidos despertó en el tercero e igualó la contienda. Al final, 'Dubai', con dos tantos en la recta final, se ha alzado con la preciada copa, entregada por el presidente del Santa María Polo Club, Antonio Ortiz.

En esta tercera jornada del Torneo Internacional de Polo 2018 también se ha disputado otro encuentro correspondiente al mediano hándicap de la Copa de Bronce.

En la cancha I de Los Pinos han jugado 'Royal Salute' y 'Jolly Roger' un partido que ha finalizado con la victoria de los primeros por 12-11, siendo necesario un séptimo 'chukker' para deshacer el empate. El equipo integrado por James Crosley, George Meyrick, Malcolm Borwick y Gregory Touret consigue así un puesto para las semifinales y se enfrentará el próximo martes a Brunei.

ANIMACIÓN TRAS LOS PARTIDOS

Junto a la oferta deportiva, el Santa María Polo Club ha tenido este domingo una intensa actividad lúdica. En la zona Premium del Pabellón Central, el afamado chef Paco Navarro, del restaurante Willy 1975 de Palmones (Cádiz), ha preparado en directo un snack con productos de la zona, maridados con un vino, en el espacio de Arq-Idea, la prestigiosa marca de cocinas y bodegas hechas a medida.

Otro de los espectáculos de este domingo en el Santa María Polo Club ha sido el concierto del grupo Nothing in Particular, que ha ofrecido un tributo a la legendaria banda inglesa de rock alternativo de The Smiths.

La actuación ha tenido lugar en el Gastro Garden, donde hay diferentes establecimientos de restauración, en los que se puede degustar ostras, sushi, pizzas, mini-hamburguesas o helados artesanales.

Los visitantes también disponen del 'Shopping Village', con tiendas de moda y complementos; la 'Kid's Área', con atracciones infantiles. Y para prolongar la marcha hasta la madrugada, la disco terraza

After Polo.

Tras la jornada de descanso de este lunes, la competición volverá el martes con cinco encuentros, el más destacado el de inicio de la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap, que enfrentará a 'Dos Lunas' y 'Dubai'.

Del mismo modo, tendrán lugar las dos semifinales de la Copa de Bronce Estrella Damm de mediano hándicap: Royal Salute-Brunei, y Marqués de Riscal-Ayala. También comienza en bajo hándicap de esta misma copa con dos cruces, 'Bayswater-La Isla' contra 'Sapphire', y 'Brunei' contra 'Águilas'.