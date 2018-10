Música en vivo acompañará a grandes finales en los últimos días del 47º Torneo Internacional de Polo

Publicado 29/08/2018 13:48:06 CET

SAN ROQUE (CÁDIZ), 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 47º Torneo Internacional de Polo de Sotogrande (San Roque, Cádiz) entra en sus últimos días y este fin de semana se celebrarán las finales más importantes, con las que se clausurará la competición. Como colofón al evento, el Santa María Polo Club ha preparado una atractiva oferta de entretenimiento que complementa el espectáculo deportivo.

La música será el ingrediente principal de las propuestas de ocio para despedir la temporada, con varias actuaciones en directo cuando acaben los partidos.

La primera cita es este viernes, 31 de agosto, coincidiendo con la disputa de la final de la Copa de Oro Maserati de alto hándicap. A partir de las 18,00 horas 'Lechuza Caracas' y 'La Indiana' intentarán conquistar este título, el más importante de los que se entregan en este torneo.

El público podrá ver de cerca a la modelo Nieves Álvarez, embajadora de Maserati, que será la encargada de entregar el trofeo. Al acabar el esperado partido, subirá al escenario situado en la zona de entrecanchas el grupo grupo malagueño Bert Blackmont & The Bucks, con influencias del Rock And Roll, Blues, Rhythm and Blues y el Country.

Pero además de la música en vivo, para este viernes se anuncia otro original evento. Se trata de un show cooking, que realizará el prestigioso chef Paco Navarro, del restaurante Willy 1975 de Palmones (Cádiz), que preparará diferentes platos en el espacio de la empresa de diseño de cocinas Arq-Idea y Sabores del Estrecho, ubicado en el pabellón principal del Club. El espectáculo gastronómico estará acompañado de los vinos de González Byass.

El 1 de septiembre se clausurará oficialmente el Torneo Internacional de Polo con la celebración de dos finales: por la mañana la Copa de Oro Isolas 1892 de bajo hándicap, y por la tarde la Copa de Oro Maserati de mediano hándicap. Para este último día se ha programado un nuevo concierto, en este caso con ritmos latinos.

A las 20,30 horas aproximadamente actuará el grupo Cubason, que interpretará algunos de los éxitos clásicos de la música de la isla caribeña.

El Santa María Polo Club dispone de unas amplias instalaciones y zonas ajardinadas para disfrutar en familia y llevar a las mascotas, siempre que vayan atadas-. El aparcamiento es gratuito. Además de ver el mejor polo del mundo -el Torneo Internacional de Polo es uno de los cuatro incluidos en el Grand Slam-, los visitantes pueden encontrar diferentes espacios de ocio para todos los gustos y edades. Los pequeños pueden jugar en la Kids Area, que está atendida por monitores profesionales. Tirolina, circuito de karts, tiro con arco o hinchables son algunas de las atracciones de este mini parque de atracciones infantil.

El Shopping Village continúa abierto estos últimos días del Torneo, con afamadas tiendas de moda y complementos a buen precio. El Gastro Garden es el lugar para cenar con las sugerencias de diferentes establecimientos especializados. También está The 7th Chukker Club, un local de copas con una decoración de alto diseño, confort y sabrosos cócteles, al que se accede con las entradas Premium.

Si se quiere prolongar la diversión hasta la madrugada, la disco-terraza After Polo continúa abierta este fin de semana con fiestas temáticas y los mejores DJs.