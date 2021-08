La FAMP apuesta por herramientas para "la protección de la biodiversidad y la sostenibilidad turística"

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) apuesta por herramientas de gobernanza para "la protección de la biodiversidad y la sostenibilidad turística" como objetivos prioritarios del programa 'Interreg Med'.

Gracias a la aprobación de los proyectos 'Tune Up' y 'Coasting Plus', continuadores de los proyectos 'Wetnet' y 'Coasting' respectivamente, la FAMP contribuye "desde el punto de vista de la gobernanza multinivel", dada la experiencia que tiene en "la puesta en marcha de estructuras e iniciativas de trabajo entre diferentes niveles de la administración, especialmente desde la gobernanza local y regional".

La FAMP ha explicado en un comunicado que puso en marcha hace cuatro años los proyectos 'Wetnet' y 'Coasting', cuyo desarrollo se basaba en capitalización y fomento de una metodología de gobernanza novedosa en el marco de la Unión Europea (UE), apoyada en experiencias anteriores como los Contratos de Río o los Contratos de Costa.

La experiencia de estos proyectos ha venido avalada por el programa 'Interreg MED 2014-2020', aprobando dos proyectos continuadores, 'Tune-Up' y 'Coasting Plus'.

'Interreg MED' tiene como objetivo promover un crecimiento sostenible en la cuenca mediterránea favoreciendo "prácticas y conceptos innovadores".

Este programa identifica un amplio territorio que incluye toda Andalucía junto a otros territorios mediterráneos, lo que ha permitido que la FAMP esté colaborando con entidades de países como Croacia, Chipre, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y Bosnia-Herzegovina.

Los proyectos aprobados en el marco del programa 'Interreg MED' se financian con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y gracias a la participación de la FAMP en los proyectos 'Wetnet', 'Coastig', 'Tune-Up' y 'Coasting Plus' la Federación está gestionando un presupuesto 'Feder' de más de 600.000 euros.

El proyecto 'Tune Up: Promoción de la gobernanza multinivel para concretar medidas de protección de la biodiversidad en las áreas marinas' tiene el objetivo de mantener la biodiversidad y los ecosistemas naturales a través del fortalecimiento de redes de áreas marinas protegidas.

El proyecto 'Coasting Plus: Transferencia de Gobernanza costera integrada para el turismo sostenible' se ha aprobado con la finalidad de mejorar el desarrollo de un turismo costero y marítimo sostenible y responsable en la cuenca mediterránea.

HERRAMIENTAS PARA LA GOBERNANZA

Los proyectos 'Tune Up' y 'Coasting Plus' capitalizan y fomentan herramientas de gobernanza novedosas en el marco de la UE, que constituyen un marco jurídico para la colaboración en cuanto a la acción y financiación, que genere un valor socioeconómico a partir de la ecología de un territorio.

La metodología que se está implementando en estos proyectos se convierte en un instrumento muy valioso para integrar la gestión, la dimensión ecológica y la dimensión socio-económica.

Ambos programas "han facilitado un espacio de discusión y reflexión en torno al valor de las áreas marinas protegidas y de la gestión sostenible del turismo costero en las iniciativas de gestión local que favorecen la preservación de costas y áreas marinas".

El trabajo de estos proyectos se desarrolla en varias áreas piloto: En 'Tune Up', el área piloto elegida ha sido el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) y en el caso del proyecto 'Coasting Plus', que todavía no ha comenzado el desarrollo en terreno, se espera que sus actividades se desarrollen en las costas y zonas de influencia del municipio de Torremolinos (Málaga).

Estas áreas se unen por tanto a las zonas en las que ya se desarrolló esta metodología de gobernanza gracias a los proyectos 'Wetnet' y 'Coasting', y que fueron el Paraje Natural y la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel (Huelva) así como las costas de los municipios de Algeciras (Cádiz) y Motril (Granada).

Estos proyectos permiten que se genere "un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre los actores que participan en la gestión y el uso de estas áreas protegidas".

Esto ha facilitado la apropiación y formulación de soluciones conjuntas para mejorar la gestión del sistema socio-ecológico, resaltando la importancia de comprender las dinámicas de estos territorios y generar propuestas de soluciones reales, "lo que ha permitido una forma de aprendizaje significativo y adaptativo".

El proceso de conservación de zonas de importancia ecológica, como son los humedales, las áreas marinas protegidas y las costas necesita de la comunidad para su implementación y adecuado desarrollo y requiere, sobre todo, un enfoque socio-ecológico, según ha detallado la FAMP.

La participación en clave de gobernanza local permite la implicación de la ciudadanía en la conservación, reduciendo los posibles conflictos sociales. Para construir esta visión compartida, se han diseñado estrategias que parten del análisis conjunto de escenarios futuros donde tienen cabida los intereses de los diferentes actores que operan en humedales, áreas marinas protegidas y costas.

PROYECTO TUNE UP

El proyecto europeo 'Tune Up' se puso en marcha en enero de 2020 y tiene como objetivo fomentar la coordinación y mejorar la eficacia de la gestión de las áreas marinas protegidas en el área mediterránea, mediante la implementación y capitalización de una herramienta de gobernanza.

A través de un proceso participativo, el proyecto ha definido un plan de acción que contempla actuaciones que den respuestas a los desafíos medioambientales, sociales y económicos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y que han sido identificados por una muestra de actores en representación de la administración local y regional, las empresas que operan en el Parque, así como organizaciones de la sociedad civil.

Recientemente, la FAMP organizó la segunda Conferencia Local del proyecto en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, y los municipios de Almería, Carboneras y Níjar, cuyo territorio conforma parte del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

En este evento se presentaron los resultados de este proceso participativo, que dan forma al citado plan de acción y también tuvo lugar la ceremonia de firma del Memorándum de Cooperación, que ilustra el compromiso de los actores por continuar trabajando en la línea consensuada durante los laboratorios territoriales, y que da forma al Plan de Acción para la mejora de la gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

PROYECTO 'COASTING-PLUS'

El proyecto europeo 'Coasting-Plus', liderado por la FAMP, ha sido el último de los proyectos aprobados en el marco de 'Interreg MED' y acaba de iniciar sus actividades en julio de 2021.

Tiene como objetivo la promoción de un turismo costero sostenible en línea con las políticas de la UE. Para ello, el proyecto se basa en el trabajo desarrollado previamente por el proyecto 'Coasting' para implantar una herramienta de gobernanza integrada del turismo costero sostenible y responsable en el área mediterránea.

En su momento, este proyecto capitalizó la experiencia de una herramienta de gobernanza multinivel (Contrato de la Costa) y produjo una metodología común para establecer un proceso participativo multisectorial y de múltiples partes interesadas, que llevase a la firma de un acuerdo a través del cual los actores públicos y privados se comprometen a implementar una estrategia compartida.

De esta manera, 'Coasting Plus' transferirá los resultados de 'Coasting' a cinco nuevos territorios, entre los que se encuentra el municipio de Torremolinos, a través de un proceso de transferencia que combinará sesiones de formación y aplicaciones prácticas específicas para cada área elegida.