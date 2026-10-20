El Mijas Lab analiza la política promocional para 2027

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, asiste a la reunión de la mesa de Turismo 'Mijas Lab' - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Celebra los resultados de "una muy satisfactoria" temporada alta turística

MIJAS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Mijas Lab-Clúster Turístico ha analizado en su cuarta reunión los datos relativos a la recién finalizada temporada alta turística, que ha arrojado un balance "muy satisfactorio" en términos de ocupación, llegadas de viajeros y actividad general. Además, ha tratado la política promocional que debe llevar a cabo el municipio malagueño de Mijas ahora que comienzan las principales ferias internacionales, la primera la WTM de Londres.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y el concejal de Turismo, Francisco Jerez, han presidido el encuentro, que reúne a la iniciativa privada con la institución municipal en torno a los intereses de la principal actividad económica local.

En este sentido, se ha valorado la importancia del Andalucía Costa del Sol Open de España 2026 de golf, última prueba del Ladies European Tour, que tendrá lugar en La Cala Golf del 26 al 29 de noviembre con 75 jugadoras y una difusión en directo a más de 150 países del mundo.

El representante de la Asociación de Campos de Golf de Mijas y director de La Cala Resort, Sean Corte-Real, ha explicado al Mijas Lab todos los detalles añadidos y complementarios al evento de golf, que incluyen la involucración de los residentes en Mijas a través de actividades pensadas para escolares y mayores. Además, se ha informado al Mijas Lab "del elevado impacto económico que con seguridad va a tener el torneo en otros segmentos turísticos locales".

Por otro lado, se ha puesto de manifiesto la relevancia de la gastronomía como reclamo principal y básico de toda la industria turística, para que sirva como línea argumental de la promoción que debe realizar el municipio con el consenso público-privado. Al respecto, el Mijas Lab ha acordado "estudiar la organización de un evento gastronómico con la participación de restaurantes y chefs (de hoteles también) para convertirlo en un reclamo principal".

Por su parte, el concejal de Playas, Daniel Gómez, ha intervenido para informar al Mijas Lab del Plan de Playas 2027-2030 que ya se presentó hace un mes a los empresarios concernidos, sobre todo los de chiringuitos y explotaciones costeras. En este sentido, Gómez ha recordado que una de las principales novedades radica en extender su vigencia de ocho a once meses al año.

Así se podrán mejorar y ampliar los reclamos de ocio y servicios destinados a vecinos y visitantes, como hamacas y sombrillas, carpas registradas de masajes o zonas náuticas, entre otras.

De igual modo, el Mijas Lab también ha tratado información sobre la campaña de Navidad, tanto en lo que respecta a las iniciativas municipales como las que puede llevar a cabo la iniciativa privada, cuya participación se considera "trascendental para que la imagen global del municipio sea lo más satisfactoria posible tanto pata los vecinos como para los visitantes".

Por último, el representante de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) en Mijas, Juan Miguel Marcos, ha planteado a la mesa la opción de que el sector turístico abandere una acción solidaria para familias que atraviesan situaciones de dificultad, sobre todo en lo relacionado con diagnósticos médicos desfavorables.