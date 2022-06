El Parque de las Ciencias de Granada abre este puente de Corpus como principal destino de turismo científico

GRANADA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parque de las Ciencias abre este puente de Corpus con un programa que incluirá astronomía, naturaleza, botánica, salud y actividades especialmente diseñadas para el público infantil a fin de enriquecer la oferta de Granada para la afluencia de turistas que se espera estos días y proyectar este museo "como destino de turismo científico y cultural".

El museo mantiene su horario habitual para el jueves festivo, viernes y sábado de 10,00 a 19,00 horas y el domingo de 10,00 a 15,00 horas, y en su programación se incluyen novedades en la cartelera del planetario, como el cortometraje de animación recientemente estrenado, 'Dinosaurios. Una historia de supervivencia' o talleres especialmente diseñados para el público infantil como 'Mira cuántos colores' o 'Explora la energía y el Sol'.

La previsión para estos días es que se mantengan las cifras tan positivas de visitas de los primeros cinco meses del año, que han sumado más de 330.000 personas, una evolución que anuncia la recuperación de la actividad previa a la pandemia.

Los que elijan el museo como destino para estos días festivos podrán disfrutar de las exposiciones temporales 'Tocar el cielo. Explorar el espacio' y de 'Robots 2.0 ¿Todo controlado?', ambas producidas en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia e Innovación.

En la primera se refleja la fascinación del ser humano por el cielo, con más de 200 piezas originales de la colección de objetos sobre el espacio del productor cinematográfico Jordi Gasull, 62 meteoritos y tectitas, audiovisuales y más de una veintena de réplicas y maquetas.

En 'Robots 2.0' se aborda la robótica de diferentes perspectivas: desde su impacto en áreas como la salud, la domótica y la industria a su influencia en el diseño de juguetes o la literatura. A través de más de medio centenar de objetos, piezas históricas y robots la exposición invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas que la implantación de la robótica tiene en el ser humano y divulga el desarrollo y avance tecnológico de los últimos siglos.

BIODOMO

Los amantes de la naturaleza también encontrarán su destino en el Parque de las Ciencias con espacios como el BioDomo, una ventana a la biodiversidad ambientada en las selvas húmedas tropicales y en los arrecifes coralinos, puntos calientes de nuestro planeta, donde la diversidad biológica alcanza sus máximos exponentes.

El Mariposario Tropical, los Recorridos Botánicos, el Laberinto Tropical, el Taller de Rapaces en Vuelo, la Sala Biosfera o el Pabellón Darwin completan los contenidos dedicados al disfrute del entorno y a la sensibilización en el cuidado y conservación del medio ambiente.

La astronomía es otra de las áreas estrella del museo para estos días y el Planetario ofrece sesiones durante todo el día para proyectar programas como Viajando con la luz, El Cielo en el Planetario o Beyond the Sun. Además, hay varias sesiones dedicadas a 'Dinosarios. Una historia de supervivencia' para que los visitantes del museo puedan disfrutar de esta apasionante y divertida aventura que permite descubrir que no todos se extinguieron, que quedan muchos dinosaurios entre nosotros.