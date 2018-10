Turismo.-CAC contará con nuevos códigos QR para celebrar Día del Turismo centrado en la transformación digital

Publicado 24/09/2018 15:14:37 CET

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de arte Contemporáneo (CAC) de Málaga celebra el Día Mundial del Turismo, el próximo jueves 27 de septiembre, bajo el lema 'Turismo y transformación digital', según la propuesta de World Tourism Organization Network (Unwto), dependiente de Naciones Unidas.

Así, a partir del próximo jueves, los visitantes al museo contarán con nuevos códigos QR en las salas del CAC Málaga; uno en la exposición de 'Romanza' de Miguel Gómez Losada, donde se podrá disfrutar de una visita guiada con el pintor y un vídeo sobre la exposición, además de otros dos con textos del artista Hernan Bas, en las nuevas obras pintadas especialmente para la exposición inaugurada el pasado viernes 21 de Septiembre 'A Brief Intermission'.

Las pinturas, situadas en el centro del Espacio 1, son: 'That odd summer of '84 (Satanic Panic)' (2018), donde Hernan Bas retrata el "pánico satánico" que existió en los 80 debido a la invención de fenómenos diabólicos extendidos por los medios de comunicación, y 'Sorting out Andy' (2018) que representa el trabajo previo a la subasta de las pertenencias de Andy Warhol tras su fallecimiento, según ha informado el CAC a través de un comunicado.

El Día Mundial del Turismo 2018 es una oportunidad única para fomentar la concienciación respecto de las posibilidades que encierran las tecnologías digitales de contribuir al desarrollo del turismo sostenible, al tiempo que proporciona una plataforma para la inversión, las alianzas y la colaboración en aras de un sector turístico más responsable e inclusivo.

Han recordado, además, que el Día Mundial del Turismo se ha celebrado desde el principio el 27 de septiembre y su objeto es sensibilizar en la mayor medida posible a la comunidad internacional de la importancia del turismo y de su valor social, cultural, político y económico.

Los avances digitales llevan aparejados cambios en la manera en que nos conectamos e informamos, modificaciones en nuestro comportamiento y el fomento de la innovación y las estrategias para un desarrollo sostenible y responsable.

Por último, han recordado que la UNWTO (World Tourism Organization Network) ha creado un hashtag para que los centros y personas que celebren el Día Mundial del Turismo puedan comunicarlo en las redes sociales: #WTD2018, y que desde el CAC Málaga se utilizará para mostrar lo que estará ocurriendo en el museo durante la jornada.