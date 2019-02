La delegada de Zona Franca de Cádiz quiere que consorcio, que celebra su 90 aniversario en 2019, sea "motor económico"

Publicado 21/02/2019 14:04:10 CET

CÁDIZ, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Estado para la Zona Franca de Cádiz, María José Rodríguez, ha señalado como uno de los objetivos en el que trabajan el que el consorcio sea "el motor económico de la provincia y la ciudad de Cádiz". Además, ha indicado que en 2019 se celebra el 90 aniversario de la institución, para lo que están preparando un encuentro con el resto de zonas francas de España a finales de marzo.

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha recordado que tomó posesión en el mes de julio y que encontró una Zona Franca "un poco desordenada" con un documento de auditoría que planteaba un estado económico "un poco complicado".

Asimismo, ha señalado que están realizando, con el objetivo de convertir a la Zona Franca en motor económico, "una escucha activa de las necesidades que tiene la provincia, lo que requiere el empresario para implantarse y hacer con el suelo una serie de actuaciones que provoquen que el dinamismo y la generación de empleo sea cada vez mayor".

"Tenemos medio millón de metros cuadrados de los que 290.000 están disponibles para la implantación de empresas", ha explicado Rodríguez, que ha indicado que quieren hacer un departamento comercial "más actual, con vocación de comercio exterior".

La delegada de la Zona Franca ha recordado que este tramo final de año han llegado nuevas empresas que se han ido ubicando en instalaciones de Zona Franca, como en la tribuna del Estadio Carranza o en el Edificio Iro en Chiclana, además de la venta del Polígono Tiro Jáner, por siete millones de euros, en San Fernando.

En cuanto a proyectos de futuro, Rodríguez ha fijado el desarrollo del recinto exterior de la Zona Franca en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz y los diferentes propietarios. En este sentido, ha recordado que el Consorcio Zona Franca tiene un siete por ciento de las 50 hectáreas, aunque se ve en la "obligación" de trabajar para desarrollo esas unidades de ejecución y que sea más fácil su desarrollo urbanístico.

En esa zona va uno de los proyector por los que apuesta la delegada de la Zona Franca, como la creación de un espacio de oportunidad para empresarios en la parcela de Ibérica Aga, donde se establezcan sinergias y se visualice un "Cádiz de futuro".

El próximo año será el del 90 aniversario de la Zona Franca de Cádiz para lo cual, según ha avanzado la delegada, se quiere realizar a finales de marzo un evento de proyección nacional con el resto de zonas francas de España, con el fin de crear un foro de debate sobre cuál es la situación y en qué se deben convertir.

Finalmente, sobre la situación económica de la institución, Rodríguez ha recordado que cuenta con un "apoyo importante" del Gobierno, así como que a corto plazo "no hay problemas". No obstante, tras asegurar que hay "trabajo por delante", ha afirmado que "hay que hacer que el Consorcio sea autosuficiente y no tenga que demandar aportaciones del Estado o compromisos de otras administraciones".