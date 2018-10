Unas jornadas analizan en Feria Zaragoza el papel de la digitalización en el campo español

Publicado 23/09/2018 8:59:37 CET

ZARAGOZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 250 profesionales vinculados al sector agroalimentario han asistido esta semana a unas jornadas celebradas en Feria Zaragoza en las que se ha analizado la digitalización del campo español y su futuro. Se trata del I Fórum Smart Agro, organizado por Interempresas Media.

Zaragoza ha sido la primera ciudad donde se ha celebrado y en él el sector ha conocido los planes del Gobierno central respecto a la Agricultura 4.0, así como diferentes proyectos que se están poniendo en marcha, las oportunidades que pueden generar las tecnologías en el campo y los apoyos financieros que existen.

En esta reunión profesional, se ha puesto de manifiesto la existencia de tecnologías como la implantación de sensores en las tierras de labor que permiten conocer las necesidades de agua, nutrientes y tratamientos de las plantas, la existencia de equipos localizados que se trasladan a la zona donde hay que aplicar los productos y drones que desde el aire detectan las zonas de las parcelas donde se necesitan unos tratamientos y otros y que, incluso, los aplican.

El director del Área Agroalimentaria de Interempresas Media, David Pozo, ha asegurado que estas jornadas "han puesto el foco en algo que ya no es futuro, es presente". Ha reconocido que la inversión inicial es importante, pero ha subrayado el ahorro en productos fitosanitarios para el tratamiento de las plantas y en fertilizantes, así como el uso óptimo del agua que permiten.

Por su parte, el director de Feria Zaragoza, Rogelio Cuairán, ha comentado que los equipamientos que tiene el sector "están en la frontera del conocimiento y la digitalización es hoy en día lo que está haciendo desarrollar más la tecnología", algo que "no solo va a mejorar la productividad y los resultados, sino que va a incidir en la seguridad y el resto de ámbitos vinculados con la agricultura".

Cuairán ha comentado que Interempresas Media es un colaborador habitual de la institución ferial y que este Fórum es un evento asociado a la Feria Internacional de Maquinaría Agrícola (FIMA) que Feria Zaragoza acogerá en 2020.

AGENDA DEL GOBIERNO

La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Bombal, ha anunciado la presentación a final de año por parte del ministro del ramo, Luis Planas, de la Agenda de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural.

Según ha dicho, sus cuatro elementos estratégicos serán combatir la brecha digital, tanto entre el medio urbano y rural, como entre pequeñas y grandes empresas, ofreciendo conectividad para todos; fomentar el uso de datos como motor de impulso sectorial; favorecer el desarrollo empresarial hacia los nuevos modelos de negocio en la agricultura inteligente y en la Industria 4.0, y crear un ecosistema, fomento de interacciones, transferencia de conocimientos y la cooperación entre los actores involucrados.

El Fórum ha contado también con la participación de varios expertos. El director general del Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia (Gradiant) y líder del grupo de trabajo 'Smart Farming and Food Security' de la Alianza Europea por la Innovación en Internet de las Cosas (AIOTI), Luis Pérez Freire, ha subrayado que las tecnologías digitales son una de las palancas en las que el sector se va a tener que basar para producir a medio plazo "el doble de alimentos que hoy en día, pero con la mitad de impacto ambiental".

Además, la automatización de tareas y la sensorización del campo y de los animales, junto a otras tecnologías, van a hacer posible "obtener información para tomar las decisiones más acertadas destinadas a aumentar la productividad y reducir el impacto ambiental, caminando así hacia la sostenibilidad del sector", ha esgrimido.

Por su parte, el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma de la Universidad de Sevilla, Manuel Pérez-Ruiz, ha asegurado que "muchas empresas no están teniendo el éxito que esperaban en la agricultura de precisión, a pesar de tener un buen producto tecnológico, porque no han sabido crear un modelo de negocio en el sector agro, donde los cambios son más paulatinos y no se puede extrapolar modelos de otros sectores".

El profesor ha incidido en que "no vale solo con tener sensores" en los campos, sino que hay que saber interpretar la información para que esta "permita la toma de decisiones".

PROYECTOS

Pérez-Ruiz también ha expuesto un proyecto del Grupo Operativo Andaluz 'Smart Ag Services', que pretende crear un servicio avanzado agrícola de precisión en entidades asociativas agrarias para la gestión eficiente del riego y la fertilización atendiendo a las condiciones atmosféricas y el estado del suelo y cultivo. El proyecto piloto se ha lanzado en dos especializadas en maíz y cítricos.

En su opinión, las cooperativas agroalimentarias están llamadas a jugar un papel determinante para la implantación de las nuevas tecnologías en el campo, siendo conscientes de que deben gestionar la información y utilizarla para mejorar sus servicios.

El profesor de la Unidad de Mecanización Agraria de la Universidad Politécnica de Cataluña, Emilio Gil Moya, ha presentado el proyecto europeo multidisciplinar INNOSETA, en el que participan 15 socios de ocho países de la Unión Europea, que pretende establecer una red temática dedicada a la formación y asesoramiento en tecnologías de aplicación de fitosanitarios.

Asimismo, ha dado a conocer Dosaviña, una nueva app gratuita que permite calcular el volumen óptimo de aplicación de fitosanitarios en la viña. El proyecto tiene una duración de 36 meses y ha sido financiado con dos millones de euros por la UE dentro de su programa Horizonte 2020.

EMPRESA PRIVADA

Durante el Fórum se ha puesto de relieve el papel que juega la empresa privada desde diferentes ámbitos en el desarrollo tecnológico. El director comercial de la Territorial Norte de Banco Sabadell, José Luis Rivera, ha desglosado los productos que tiene su entidad específicamente dirigidos al sector agroalimentario.

"Ofrecemos un acompañamiento en todo momento de la mano de profesionales especializados para ayudar a iniciar tu negocio agrario, ampliarlo y modernizarlo, adaptándonos a tus necesidades", ha dicho.

Por su parte, la directora de Monet Tecnología e Innovación, Débora Franco, ha mostrado la plataforma web Monet Viticultura, operativa desde 2014 y que ofrece la valoración y la predicción del riesgo de que se produzca una enfermedad fúngica.

El jefe de Innovación en la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (Ametic), José Tomás Romero, ha expuesto las oportunidades de financiación que ofrece el Proyecto DIVA, con cerca de tres millones de euros para pymes que presenten modelos de negocio innovadores en toda la cadena de valor y enfocado a los sectores agroalimentario, forestal y del medio ambiente.

El director de la Estación Experimental de Aula Dei, Jesús Val Falcón, ha presentado el Grupo de Cooperación Melocotón 4.0 geomática, sensórica y prácticas agronómicas innovadoras para adaptar el cultivo al cambio climático en el Bajo Aragón.

El responsable de Comunicación y Marketing de Vantage Iberia Occidental, Miguel Ángel Polo, ha subrayado los más de diez años especializados en agricultura de precisión con los productos y soluciones de Trimble, multinacional con división agrícola, a lo que añaden el servicio de asesoramiento para ofrecer en servicio global para las labores agrícolas diarias.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha clausurado el Fórum, donde ha esgrimido que "la digitalización será útil, si contribuye al mantenimiento de la agricultura familiar".