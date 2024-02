El musical 'Let it Be', inspirado en The Beatles, llega al Palacio de Congresos de Zaragoza el próximo 24 de febrero

ZARAGOZA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El musical 'Let it Be' llega al Palacio de Congresos de Zaragoza el 24 de febrero, a las 20.00 horas. Se trata del espectáculo original, con un elenco de ocho artistas, toda la música y voces en directo, así como proyecciones con 'video-mapping', que recrearán la magia de The Beatles.

Pablo, Paul para los amigos, es un músico que no atraviesa su mejor momento y, desde que se disolvió su banda tributo a The Beatles, va con su guitarra en solitario interpretando las canciones que tanto le fascinan en pequeños locales o incluso en plena calle.

Al presentarse la posibilidad de ganar un dinero rápido ofreciéndose para realizar un experimento científico en el que viajará al futuro, Pablo accede poniendo como condición no separarse de su guitarra. Aunque intenta convencerse de que todo saldrá bien, el viaje al futuro se convierte en una expedición a un universo paralelo en el que no existe la música, han apuntado desde la organización.

El espectáculo tiene una duración de 105 minutos, es apto para todas las edades, pese a que está dirigido, principalmente, para los adultos. La dirección corresponde a José Enrique Guerrero y la música a José Manuel Guerrero.

Las entradas ya están a la venta en el siguiente enlace: 'https://entradas.ibercaja.es/compra/let-it-be-a-musical-acro...'. Los precios se sitúan entre los 22 y 25 euros.