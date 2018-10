Innova.-La Universidad de Zaragoza investigará sobre un sistema de comunicaciones móviles profesionales de banda ancha

Actualizado 04/06/2007 15:16:53 CET

La Universidad de Zaragoza ha firmado hoy un convenio con la empresa aragonesa Teltronic por el que la entidad académica entra a formar parte del consorcio de investigación TelMAX, que trata de crear un nuevo sistema de comunicaciones móviles profesionales de banda ancha, con infraestructura y terminales duales TETRA-WiMAX. Cuenta con un presupuesto de 26 millones de euros y un plazo de desarrollo de cuatro años.

Este proyecto permitirá la creación de un sistema de comunicación multimedia para los cuerpos de seguridad y emergencias, transporte público y privado, y todo tipo de usuarios profesionales, permitiendo prestar servicio en ámbitos urbanos y rurales simultáneamente.

En la rúbrica del acuerdo han intervenido el rector de la Universidad de Zaragoza, Felipe Pétriz, el director general de Teltronic, Juan Ramón Ferro, y el responsable del grupo de investigación, Antonio Valdovinos, que pertenece al Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A).

El contrato, que se ha gestionado a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Zaragoza (OTRI), supone 1,673 millones de euros en cuatro años para investigar en el campo de la ingeniería electrónica y comunicaciones.

TelMAX ha sido uno de los 15 proyectos españoles seleccionados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en la segunda convocatoria del programa Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica (CENIT) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Felipe Pétriz señaló, en rueda de prensa, que "este contrato refuerza el papel de la Universidad de Zaragoza, que quiere ser el disco duro del tejido empresarial de nuestro entorno".

"Para la Universidad de Zaragoza este acuerdo significa una carga de trabajo y financiación en una investigación de primera línea", afirmó el responsable del grupo de investigación, Antonio Valdovinos, y añadió que la investigación se va centrar en "diseñar un sistema de banda ancha para comunicaciones multimedia de todo tipo, que pueda ofrecer servicios diferentes a los que existe hasta ahora". En este proyecto van a participar 14 investigadores universitarios de las comunicaciones móviles, aunque se pretende incrementar el personal.

Por su parte, el director general de Teltronic, Juan Ramón Ferro, manifestó que "para nosotros como empresa, la consecución de este proyecto es relevante porque somos una de las pocas empresas elegidas para el programa CENIT y la única seleccionada que no cotiza en el IBEX-35".

Además, Ferro remarcó la novedad del proyecto porque "la tecnología que pretendemos desarrollar no existe en el mercado ya que la comunicación en banda ancha se limitan al entorno fijo pero para móviles no va más allá de la tecnología 3G, que se le llama 'ancha' pero que no lo es".

Asimismo, explicó que "la colaboración con la Universidad de Zaragoza nos va a servir para afianzar nuestra relación entre Teltronic y la Universidad, con una inversión de cien hombres en cuatro años en Teltronic y 15 en la Universidad", lo que "va a permitir crear un músculo en Zaragoza en esta especialidad".

APLICACIÓN PRÁCTICA

El responsable del grupo de investigación, Antonio Valdovinos, afirmó que "estos sistemas no están destinados al gran público sino a profesionales, como bomberos, policías y personal de emergencias" que, hoy por hoy, "solo tienen función de voz en tiempo real". TelMAX "va a permitir que los bomberos puedan tener imágenes en tiempo real de un incendio o que la central de la Policía las tenga de una persecución", es decir, "que puedan enviar algo más que comunicación por voz".

En este sentido, Valdovinos matizó que "no es un sistema de comunicaciones móviles para usuarios sino que es un servicio para profesionales que requieren un sistema complejo".

Asimismo, el director general de Teltronic que también tiene aplicaciones en el sector del transporte, como en trenes de alta velocidad o metro, que podría "prevenir cosas como los atentados del 11-M, y es una aplicación que se está comenzando a demandar en tiempo real porque, ahora, las cámaras graban y los videos se analizan posteriormente pero, con este sistema se podrían analizar las imágenes en tiempo real".

EL PROGRAMA CENIT

En concreto, el consorcio TelMAX, liderado por la empresa aragonesa Teltronic y en el que también participan Indra e Ikusi, y otras cinco empresas y diez centros de investigación más, nace con el objetivo de impulsar la industria tecnológica en España a través del sector de las comunicaciones móviles.

El programa CENIT, enmarcado en la iniciativa 'Ingenio 2010' y dirigido a fomentar la cooperación público-privada en I+D+i, selecciona proyectos que se caracterizan por su gran dimensión y largo alcance científico-técnico, orientados a una investigación planificada en áreas tecnológicas de futuro y con fuerte proyección internacional.

Para integrase en el CENIT es necesario también que los desarrollos obtenidos permitan generar nuevos conocimientos que serán de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios o para la integración de tecnologías de interés estratégico.