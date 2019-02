El 60% de los proyectos del plan de infraestructuras educativas de Aragón para 2019 están en obras

Publicado 07/02/2019 18:03:36 CET

ZARAGOZA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha asegurado que el 60 por ciento de las actuaciones que contempla el plan de infraestructuras educativas para 2019 "están en obras" y el resto se encuentra en proceso de tramitación, para subrayar que la planificación en este ámbito se está cumpliendo al "cien por cien" a pesar de la prórroga presupuestaria.

En una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, solicitada por el PP, la consejera ha señalado que las obras que se están desarrollando van a permitir una dotación de 3.000 plazas escolares públicas, disponer de 14 centros integrados y destinar 40 millones de euros a instalaciones educativas del sur de Zaragoza gracias a un plan de infraestructuras dotado con 153 millones de euros esta legislatura.

Ante las críticas de los grupos de la oposición a la acción del Gobierno en esta materia, Pérez ha ironizado al señalar que le habían faltado hojas "para apuntar todas sus propuestas", frente al modelo "claro" de su Departamento de "apuesta por la escuela pública", algo que "no implica que no tengamos problemas".

Ha remarcado que el presupuesto de Educación se ha incrementado un 20 por ciento esta legislatura, "liderando el crecimiento en España" porque el presidente de la Comunidad, el socialista Javier Lambán, así lo ha decidido, algo que "nos ha permitido mejorar la educación, no solo las plantillas, infraestructuras y los programas, sino también los resultados".

En concreto, ha dicho que se ha reducido en cuatro puntos la tasa de fracaso y abandono escolar y "por primera vez, Aragón está por debajo de la media española" en este parámetro. También ha realizado algunos anuncios, como que el centro Valdespatera IV estará terminado en abril.

Asimismo, se ha referido a la "escucha activa" que ha mantenido el Gobierno "con la comunidad educativa", con más de 200 reuniones con el conjunto de asociaciones de padres y madres para explicar "con luz y taquígrafos que hacemos en materia de infraestructuras".

Finalmente, ha criticado al PP que "se cree sus propias mentiras, construye una realidad en paralelo" y "quiere blanquear la dejadez y falta de compromiso con la educación pública" ahora que se acercan las elecciones, si bien "no le va a funcionar porque la familias conocen las actuaciones de su partido en el gobierno".

PROMESAS Y COMPROMISOS INCUMPLIDOS

La diputada del PP, María José Ferrando, ha evidenciado las "promesas y compromisos incumplidos" por parte del Departamento de Educación, a pesar de haber gestionado 600 millones de euros más en toda la legislatura, una cifra que "salvo en la contratación de docentes, no se ha traducido en una mejora de la calidad educativa".

En concreto, ha dicho que no se han eliminado las aulas prefabricadas y si bien hay "parcelas plagadas de grúas para calmar los ánimos de los padres", no va a dar tiempo a finalizar todas las obras programadas, como ocurrirá en los centros integrados de Parque Venecia y Rosales del Canal, así como en el colegio San Jorge, en las 18 unidades de Primaria previstas en Arcosur, en María de Huerva o en La Puebla de Alfindén.

La diputada del PSOE, Margarita Périz, ha esgrimido que si el PSOE gobierna, "esté con quien esté, seguirá apostando por la escuela pública", como lo demuestran los 153 millones de euros del plan de infraestructuras, algo que no interesa a la oposición que "solo pone el foco en las dificultades que suponen los proyectos de licitación" y que se guía por la premisa de "todos contra el gobierno, aunque acierte".

La parlamentaria de Podemos, Erika Sanz, ha afeado a la consejera que no haya ofrecido "ni una solución a los problemas planteados", sino que "se ha limitado a decir lo mal que lo hicieron la pasada legislatura, pero de su propia gestión no ha dado ninguna explicación", para reclamar conocer "dónde se va a meter al alumnado" de los diversos centros con ampliaciones o fases que no se han iniciado y deberían estar listas para el próximo curso.

La diputada del Partido Aragonés, María Herrero, ha indicado a la consejera que "puede minimizar los problemas", pero no acudir "siempre" a echar la culpa al Gobierno anterior, PP-PAR, cuando el Departamento de Educación "tiene más dinero", pero "no va a poder hacer las cosas que prometió".

La parlamentaria de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha esgrimido que la falta de un presupuesto en 2019 "va a afectar seriamente a las infraestructuras porque no van a estar ejecutadas las previstas y eso supone barracones", que a pesar de que se comprometió a suprimir esta legislatura, no ha eliminado, e incluso "va a haber más". "Miedo me da cómo van a dejar planificado el curso 2019-2020 que vamos a tener que venir a solucionar otros", ha sentenciado.

El diputado de CHA-Grupo Mixto, Gregorio Briz, ha calificado de "cuento chino" las críticas del PP, que hizo a propósito un plan la pasada legislatura "para desmontar la escuela pública y apoyar la concertada", frente a un plan de infraestructuras del actual Ejecutivo "creíble" y "con más de 140 millones de euros", así como con un "nuevo modelo de centro integrado más racional y lógico".