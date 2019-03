El 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa

Publicado 21/03/2019 20:17:22 CET

El 61 por ciento de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa, lo que significa que seis de cada diez personas en el mundo no pueden expresar con total libertad su fe.

Esta es una de las principales conclusiones del 'Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018' que ha presentado esta tarde el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada España, Javier Menéndez, y el vicario general de la Archidiócesis de Zaragoza, Manuel Almor, en un acto celebrado en Ibercaja Patio de la Infanta.

En declaraciones a Europa Press, Javier Menéndez ha señalado que en este análisis, que se elabora cada dos años, se ha incluido "a países tan importantes dentro de la discriminación o incluso de la persecución religiosa como China, India o Rusia" que son, en el caso de China y Rusia, "grandísimas potencias mundiales".

"La falta de libertad religiosa no viene solo como se piensa a veces del mundo radical islámico, que por supuesto, sino que viene también de otras ideologías o de otras religiones que en momentos determinados se vuelven intolerantes y excluyentes de cualquier otra realidad religiosa", ha advertido.

Esta situación afecta especialmente al cinturón central de África, a países como Nigeria, República Centroafricana, "donde el yihadismo y el islam radical está penetrando de forma muy importante". "Hay países que siempre lideran esa triste clasificación como es el caso de Corea del Norte, Afganistán, Arabía Saudí, son países que siempre están ahí como grandes discriminadores o perseguidores de cualquier credo".

Aunque el yihadismo atenta contra la libertad religiosa, "no es el único", ha dicho Menéndez. "En países como la India mucha gente ignora que el partido que está en el Gobierno es un partido nacionalista absolutamente intolerante con otras realidades que no sea el hinduismo y produce discriminaciones no sólo a los cristianos, sino también a los musulmanes o a cualquier otra religión".

En España y en el conjunto de Europa no se producen estas situaciones, pero sí existe "un laicismo muy agresivo y, bajo la capa de libertad de expresión, a veces se producen ofensas muy importantes a determinadas religiones". "Este es el caso del cristianismo y de lo que ha ocurrido en Francia, donde ha habido en los últimos días diez atentados, diez profanaciones de iglesias católicas".

REALIDAD TREMENDA

Por su parte, el vicario general de la Archidiócesis de Zaragoza, Manuel Almor, ha manifestado su alegría por la labor de las personas que conforman Ayuda a la Iglesia Necesitada porque "ponen de manifiesto esta situación de tantos cristianos en tantos países que sufren" y conciencian al resto de la sociedad sobre este problema.

"Quizá nosotros estamos en una situación muy plácida y nuestra fe hoy por hoy no se ve amenazada, pero estos cristianos cada día tienen que batallar por su fe, se juegan la vida y son un ejemplo impresionante", ha estimado Almor.

Ante los ataques a símbolos religiosos como la Virgen del Pilar, Almor ha observado que en estos casos "se mezcla la incultura de algunas personas que no tienen respeto ya no a la libertad religiosa sino incluso a los valores de un pueblo como el zaragozano y el aragonés".

Ayuda a la Iglesia Necesitada organizó el pasado año en Alma Mater Museum la exposición 'La belleza del martirio', que daba a conocer estos ataques a la libertad religiosa en el mundo. "Ahora por las parroquias circula una exposición de carteles que explican esta situación y sería bueno que quien esté interesado pueda acceder a exponer estos carteles, que son palabras e imágenes que nos hablan de una realidad tremenda".

PERSECUCIÓN O DISCRIMINACIÓN

Este informe señala que uno de cada cinco cristianos reside en países donde hay persecución o discriminación por su religión y el cristianismo es, de hecho, la religión más perseguida del mundo. 327 millones de cristianos viven en países donde hay persecución religiosa y 178 millones de cristianos viven en países donde hay discriminación.

El documento analiza la situación del derecho a la libertad religiosa en 196 países. En 38 países se cometen violaciones importantes de la libertad religiosa; en 17 de ellos hay persecución y riesgo por expresar con libertad la fe y en 21 países se sufre discriminación, no se puede acceder a determinados puestos de trabajo, ni vivir donde uno quiere, ni exhibir símbolos religiosos.

El informe alerta del avance del yihadismo en el cinturón central de África y de la expansión del ultranacionalismo en países como la India. Como dato positivo, evoluciona a mejor de la libertad religiosa tanto en Siria como en Irak en 2018. Una vez derrotado militarmente el Daesh, las minorías religiosas vuelven a sus lugares de origen, como los cristianos en la llanura de Nínive (Irak).

Según las principales conclusiones de este análisis, en el período estudiado, entre junio de 2016 y junio de 2018, la situación de los grupos religiosos minoritarios se deterioró en 18 de los 38 países (casi la mitad) en los que se han encontrado violaciones graves de la libertad religiosa. En China y la India, especialmente, se notó una importante decadencia. En muchos otros (entre ellos Corea del Norte, Arabia Saudí, Yemen y Eritrea) la situación ya era tan mala que apenas podría empeorar.

El empeoramiento de la intolerancia contra las minorías religiosas supuso que dos países, Rusia y Kirguistán, se hayan incluido por primera vez en la categoría de "Discriminación". En comparación con los dos años anteriores, hay más países en los que se cometen violaciones graves de la libertad religiosa, cuatro más que en 2016.

El incremento de las violaciones de la libertad religiosa por parte de agentes estatales (regímenes autoritarios) ha provocado que un número mayor de países muestren una disminución de la libertad religiosa en comparación con 2016.

Por otro lado, una marcada disminución de la violencia militante de Al Shabab ha hecho que Tanzania y Kenia, clasificados como países de "Persecución" en 2016, hayan pasado en 2018 a la categoría de "no clasificados". Aunque en algunos países se han observado menos violaciones de la libertad religiosa de naturaleza islamista, la situación ha empeorado claramente en muchos otros.

NACIONALISMOS

El nacionalismo agresivo, hostil a las minorías religiosas, ha empeorado. Existe un muro de indiferencia detrás del cual las comunidades de fe vulnerables sufren, mientras un Occidente religiosamente analfabeto ignora su difícil situación.

Se ha producido un rápido e inesperado reasentamiento de grupos de fe minoritarios en algunas zonas de Oriente Medio anteriormente ocupadas por el Daesh y otros grupos yihadistas. Sin embargo, muy pocos gobiernos occidentales han proporcionado a los grupos religiosos minoritarios, especialmente a las comunidades que desean regresar a sus hogares, la ayuda que necesitan con tanta urgencia.

Los éxitos de las campañas militares contra el Daesh y contra otros grupos hiperextremistas han ocultado la difusión de los movimientos islamistas militantes en zonas de África, Oriente Medio y Asia. El conflicto entre el islam suní y chií ha alimentado a los grupos extremistas, entre ellos al Daesh.

Hay pruebas nuevas que demuestran la amplitud del abuso sexual contra las mujeres cometido por grupos e individuos extremistas en África, Oriente Medio y zonas del subcontinente indio.

Se ha producido un auge de los atentados yihadistas en Europa y en el resto de Occidente, motivado en parte por el odio religioso. Los atentados indican que la amenaza del yihadismo militante ahora se está haciendo universal, inminente y siempre presente.

En Occidente ha aumentado la islamofobia, en parte como consecuencia de la actual crisis migratoria. Por último, el informe apunta a que hay pruebas de un recrudecimiento del antisemitismo que ha llevado a un aumento del número de judíos que emigran a Israel.