Abascal: El Estado de las Autonomías "se ha convertido en un enemigo de las libertades"

Actualizado 26/03/2019 22:04:29 CET

HUESCA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado este martes la defensa de la unidad de España frente a un Estado de las Autonomías, que "se ha convertido en un enemigo de la pluralidad y las libertades en España".

Abascal ha participado en un acto de precampaña electoral de cara a las elecciones generales del 28 de abril, en el Palacio de Congresos Huesca, donde ha compartido tribuna con el coordinador provincial de esta formación en Huesca, Antonio Laborda, y el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia oscense, Pablo Ciprés.

Ante un completo auditorio del Palacio de Congresos, Abascal ha centrado su intervención en la defensa de la unidad de España "como base constitucional". "Vox es un partido que, desde el sentido común, defiende la unidad nacional como base constitucional, como base de la convivencia y defendiendo la pervivencia histórica de una de las naciones más antiguas y más importantes de Europa", ha defendido.

"Pensamos que quien ataca a España tiene que ser perseguido, los partidos separatistas deben ser ilegalizados, que los que han dado un golpe de Estado deben ser detenidos, que la autonomía en Cataluña debe suspenderse, que los mossos d'Esquadra deben disolverse y que el imperio de la ley tiene que estar vigente en Cataluña", ha apostillado.

Frente a ello, ha asegurado que el Estado de Autonomías se ha convertido "en un enemigo" de la pluralidad en España, de las libertades y de la igualdad de derechos en todo el territorio nacional.

PROGRAMA GANADOR.

En diversas ocasiones durante su intervención, Abascal se ha referido al "programa ganador" de Vox y a su "sentido común" y ha asegurado que este programa ganador de sentido común "da respuesta al principal problema de Huesca" y que pasa porque "los oscenses no quieren tener una frontera al lado además de la de Francia y quieren que Cataluña siga siendo España". Un problema que es el mismo, ha querido dejar claro, en cualquier otra parte del territorio nacional y no específico de Huesca.

El presidente de Vox ha manifestado que este partido es "sólo un instrumento al servicio de España" y una fuerza política que piensa que "en España los españoles tienen prioridad".

Así, ha aclarado que VOX no rechaza al inmigrante, sino que quiere que "la inmigración sea legal y ordenada". En este punto ha resumido que "Vox presenta a un partido en favor de una inmigración ordenada y legal, en favor de la igualdad del hombre y de la mujer y en favor de los catalanes y en contra de los separatistas".

Santiago Abascal ha lamentado la "manipulación" a la que empresas demoscópicas, medios de comunicación y otros partidos políticos, a su juicio, están sometiendo a VOX y ha alertado a los presentes en el Palacio de Congresos de Huesca de que de ahora en adelante dicha manipulación se hará notar todavía más.

Ha pedido a los presentes que no hagan caso a las encuestas ni a quienes les meten miedo de votar a esta formación política. Ha citado como ejemplo que una empresa demoscópica se puso en contacto con ellos para decirles que según su encuesta estaban en tercer lugar, pero que "no trabajábamos con ellos", por lo que "al día siguiente ya no aparecíamos en tercer lugar sino en el quinto".

Una "manipulación", ha insistido, que le ha llevado a aclarar determinados posicionamientos en cuestiones como la defensa y las armas. En este punto, Abascal ha aclarado que "el otro día dijimos que los españoles tienen derecho a defenderse en sus casas si son asaltados como fuera, con la licencia de armas que les da el Estado o con un objeto contundente", pero "manipularon hasta la saciedad diciendo que queríamos armar a la gente en la calle como en Estados Unidos, mintieron sin decoro, sin ningún tipo de vergüenza".

Ha insistido en que "nosotros lo que decimos es que mientras viene la Policía, si alguien te asalta en tu casa tienes que tener el derecho a defenderte".

Finalmente, Abascal ha opinado que ni PP ni Ciudadanos son alternativa. Para él, Pablo Casado se ha convertido en "la veleta azul", ya que "hace poco decía que 'nosotros ya defendimos lo que defiende VOX, Santiago Abascal es mi amigo' y ahora dice un día que VOX es de derechas y otro que es de extrema derecha", es decir "es de derechas cuando hay que pactar con él en Andalucía y de extrema derecha cuando llegan las elecciones" generales. Ha añadido que "un día Casado defiende una cosa y al día siguiente defiende la contraria".

También ha tenido palabras para Ciudadanos y ha dicho que "ese partido un día está aquí y otro está allí y se pueden tener pocos principios y claros pero no se puede estar cambiando continuamente de principios y de pareja de baile". El acto ha finalizado con el himno de España.