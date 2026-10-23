Abengochea lamenta la imposibilidad de una candidatura de Frente Amplio por Teruel y pide a CHA que lo reconsidere

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha lamentado este viernes "la imposibilidad" de que el Frente Amplio presente una candidatura al Congreso por Teruel en las elecciones generales del 29N y ha pedido a CHA que reconsidere su decisión de no concurrir por Teruel, al Congreso.

En declaraciones a los medios de comunicación, Abengochea ha expresado que "si CHA lo hubiera reconsiderado, quizá habría alguna vía para poder presentar candidatura por Teruel, pero al final no ha sido así y no hay ninguna vía posible".

"Lamentamos que no haya podido ser, agradecemos muchísimo a la gente que había dado el paso para encarnar esa candidatura", ha indicado Abengochea a los medios de comunicación, señalando que la circunscripción de Teruel "no va a tener una referencia y una posibilidad de tener una papeleta a la izquierda del PSOE".

"Tenemos proyecto para todo Aragón y para todo el país y, por lo tanto, cualquier persona que viva en cualquier rincón de Aragón tendría que tener esa posibilidad de votar a la izquierda", ha manifestado la diputada autonómica de IU, realzando que "el verdadero voto útil es votar a la izquierda porque al PSOE solo se le dobla el brazo cuando hay una gente a la izquierda y representando en las instituciones, siempre que haya también una movilización y una calle organizada detrás".

"El objetivo es frenar un hipotético gobierno ultra, blindar derechos, ofrecer a la gente no solamente el derecho a techo, sino todos los derechos que hacen posible vidas dignas, y en esas vamos a estar".

"Además hemos visto ayer mismo en la universidad lo que se nos puede venir encima con esta gente que es fascista, que viene a provocar, y la represión policial que vimos ayer nos causa también absoluta vergüenza, lo queremos condenar".

El acuerdo para conformar el Frente Amplio "ha sido validado a nivel estatal" y ahora toca "remar juntas hacia el 29 de noviembre, animar a la gente a que vote, pero sobre todo trabajar para que haya una huelga general que sea un éxito y empuje aún más a esas urnas que puedan dar la victoria a las izquierdas y frenar a los ultras".

Ha comentado que CHA tiene capacidad, según el acuerdo del Frente Amplio, para elegir dónde presentarse, pero "no nos parece democrático", insistiendo en que el plazo para presentar candidaturasu concluye el lunes 26 de octubre.

IU tiene la voluntad de hacer campaña por toda la Comunidad Autónoma para que "la gente llegue a las urnas ilusionada, movilizada y con esa esperanza de que podemos ganar". Abengochea no pedirá el voto para ninguna otra formación porque IU participa en "un proyecto nítido de izquierda", el Frente Amplio. "Es lo que vamos a defender por encima de todo".