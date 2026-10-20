Un acertante Zaragoza se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 20 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 20 de octubre, ha dejado un premio de un millón de euros en Zaragoza.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código GTV60206, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 92.580, situado en Ramiro I de Aragón, 18.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 20 de octubre, ha estado formada por los números 15, 9, 43, 16 y 37. Las estrellas son 7 y 10. La recaudación ha ascendido a 37.222.730,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 71 millones de euros.