Activada la alerta roja de incendios forestales en 17 zonas de Aragón

Riesgo de incendios forestales en Aragón para el 20 de agosto de 2026. - INFOAR

ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 zonas de Aragón presentan este jueves alerta roja por riesgo muy alto de incendios forestales, mientras que las otras nueve están en alerta naranja, según el índice diario que elabora la Dirección General de Gestión Forestal del Ejecutivo autonómico.

Las zonas con alerta roja son Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Gúdar, Javalambre, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Mijares, Moncayo y Aranda, Montes Universales, Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid, Prepirineo Oriental, Rodeno, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Oriental, Somontano Sur y Turia, ha informado el Gobierno de Aragón

En cuanto a la propagación, son posibles incendios de alta intensidad en todo el territorio.

Se espera viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales a componente oeste en la Ibérica occidental, y a componentes sur y este en el resto, con aumentos puntuales de intensidad en la Ibérica occidental y Bajo Ebro durante la tarde.

Hay probabilidad de rachas muy fuertes asociadas a las tormentas que, en caso de tener algún incendio cercano, podría modificar sustancialmente su evolución.

Asimismo, hay probabilidad de que produzcan tormentas principalmente en Pirineos y zonas del este de la Comunidad, pudiendo extenderse de forma más débil y dispersa al resto del territorio.

Durante la alerta roja, se prohíbe encender fuego en espacios abiertos, suspendiendo temporalmente cualquier autorización al efecto, en zonas recreativas, introducir material pirotécnico en entornos forestales, las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos previstos en entorno forestal --excepto que hayan previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en este nivel de alerta-- y se prohíbe el uso de maquinaria y equipos que puedan producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

No obstante, está exento el uso de ahumadores en la apicultura fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas, las labores de cosecha y empacado de cereal o la siega y recogida de cultivos forrajeros en verde.