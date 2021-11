ADICAE se concentra en la Plaza de España con una 'perfomance' contra la subida de la luz

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos (ADICAE) se han concentrado este viernes en la plaza de España de Zaragoza en protesta contra la subida de la electricidad, dentro de una campaña que se ha realizado también en otras ciudades españolas y que incluye una 'perfomance'.

"Había que salir a la calle ante este problema gravísimo de la subida de la luz, de una manera que no es razonable ni soportable para los usuarios" ha manifestado el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, que ha participado en la concentración, en la que se ha puesto en escena una 'perfomance' creada por uno de los asociados e interpretada por otros socios junto a actores colaboradores.

Pardos ha explicado que la asociación va a estar pendiente de que "el presidente Sánchez cumpla su promesa de que la luz iba a costar igual a final de año que en 2018".

Desde la ADICAE, "aceptamos esa referencia, aunque no era el año más barato, pero ahora exigimos que cumpla" ha indicado el presidente de la asociación que ha añadido que la concentración de este viernes, que se realiza simultáneamente en trece ciudades españolas, se replicará "en dos o tres oleadas hasta llegar a todas las capitales de provincia".

BONO SOCIAL

Además ADICAE también reivindica con esta protesta que el Gobierno mejore la divulgación del bono social, que "tenía que haber llegado a cuatro millones de personas y solo ha llegado a 1.200.000" debido a "las trabas que ponen las eléctricas" y a que desde el Estado "no se ha hecho suficiente publicidad para que lo conozca la gente".

Pardos ha instado igualmente a que "se aumente la bonificación" que en su opinión podría llegar "hasta el 70 por ciento".

ADICAE también pide que se blinde la protección "para que no se corte la luz a nadie por no poder pagarla", ha expresado su presidente. "No puede ser que haya gente que se quede sin electricidad o que tenga que dejar de comer para poder pagar la factura", ha remarcado.

Pardos ha ratificado que se trata de "reivindicaciones concretas, que vamos a exigirlas sí o sí, porque son razonables", y ha subrayado que el precio de la electricidad es "una injusticia para los pequeños consumidores, que somos todos".

El presidente de ADICAE ha anunciado una "gran manifestación nacional" a principios del año 2022, si no se logran estas reivindicaciones.