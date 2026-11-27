El documento propone intervenir sobre 373 hectáreas, con una inversión estimada superior al millón de euros. - AYUNTAMIENTO

AÍNSA (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, el presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Óscar Díez, y el representante de la Fundación Pau Costa, Guillem Canaleta, han presentado este jueves, en el Ecomuseo de la Fauna Pirenaica de Aínsa, el Plan de Defensa contra Incendios Forestales del municipio. El documento contempla 33 actuaciones sobre una superficie de 373 hectáreas, con un presupuesto estimado superior al millón de euros.

El alcalde ha abierto la jornada haciendo balance de las diferentes actuaciones impulsadas por el ayuntamiento en materia de prevención de incendios forestales, entre las que destacan las ayudas a los vecinos de los 26 núcleos de población para la revisión de los hidrantes, la reducción del combustible vegetal en los perímetros de los pueblos y la adquisición de material para la extinción de incendios.

"La prevención de incendios forestales es una prioridad para un municipio como el nuestro, con una gran extensión de territorio y numerosos núcleos de población dispersos. Este plan nos permite disponer de una hoja de ruta para orientar las futuras inversiones y seguir trabajando de la mano de los vecinos, los ganaderos y las distintas administraciones en la protección de nuestros pueblos y de nuestro patrimonio natural", ha señalado Enrique Pueyo.

Por su parte, Óscar Díez ha dado a conocer los resultados del proyecto de bioeconomía forestal Bio For Piri, recientemente finalizado, cuyo objetivo ha sido transformar la amenaza de los grandes incendios forestales en una oportunidad para el desarrollo rural y la conservación de la naturaleza.

Entre las actuaciones desarrolladas por la FCQ destacan los trabajos de gestión forestal en Bagüeste, la recuperación de pastos, el fomento de la ganadería extensiva, la mejora de infraestructuras ganaderas, la reducción del combustible vegetal en los perímetros de los pueblos y las actividades de voluntariado y sensibilización ambiental en San Vicente de Labuerda y Morillo Sampietro. "Estas actuaciones contribuyen a recuperar el paisaje en mosaico, conservar la biodiversidad y reducir el riesgo de grandes incendios forestales", ha asegurado Díez.

El representante de la Fundación Pau Costa, Guillem Canaleta, ha sido el encargado de desgranar las conclusiones del Plan de Defensa contra Incendios Forestales de Aínsa-Sobrarbe. El documento analiza los riesgos asociados al abandono de las actividades agroganaderas, la acumulación y continuidad del combustible vegetal y los efectos del cambio climático.

Entre las principales medidas propuestas figuran la creación de áreas estratégicas de defensa, la recuperación de pastos, la reducción de la continuidad de las masas forestales y la mejora de la accesibilidad para los medios de extinción.

Tras las exposiciones se ha abierto un turno de debate en el que han participado vecinos de Guaso, Castellazo, Castejón de Sobrarbe y Latorre, así como agentes forestales y ganaderos. Durante el encuentro se han abordado cuestiones relacionadas con los protocolos de actuación ante incendios forestales, la responsabilidad de los propietarios privados en la gestión de la vegetación de sus parcelas y la labor de información y sensibilización que desarrolla Protección Civil en la comarca de Sobrarbe.

También ha asistido a la jornada la alcaldesa de Palo, Begoña Dorado, quien ha compartido la experiencia de su municipio y las actuaciones llevadas a cabo por los propios vecinos para reducir el combustible vegetal en el perímetro del pueblo.

La jornada ha puesto de manifiesto la necesidad de implicar a las administraciones públicas, las entidades sociales, los propietarios, los ganaderos y la población local en la prevención de incendios forestales, así como el papel que desempeñan las actividades agroganaderas en la conservación del paisaje y en la construcción de un territorio más resiliente frente a los efectos del cambio climático.

El proyecto Bio For Piri cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea -NextGenerationEU.