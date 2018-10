El alcalde de Pinseque destina 4.300 euros de su sueldo a ayudas sociales en tres años

Publicado 06/08/2018 14:30:11 CET

PINSEQUE (ZARAGOZA), 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pinseque, el socialista José Ignacio Andrés Ginto, ha aportado mensualmente cien euros de su retribución desde que ocupa este puesto, en junio de 2015, a un fondo para acciones sociales al que ya ha destinado unos 4.300 euros.

José Ignacio Andrés ha explicado a Europa Press que cuando accedió al gobierno municipal, tanto él como otros compañeros venían del asociacionismo y el voluntariado "y conocíamos bien la realidad social que existía, después de unos años de crisis muy crudos".

Por eso, ha indicado, decidió destinar una parte de su sueldo, esos cien euros mensuales, a ese fondo social para "poder luego repartirlo entre aquellos que lo necesitasen, contando además con el criterio de la trabajadora social de la población".

El año pasado se llevó a cabo una convocatoria para utilizar lo recaudado en los dos primeros años de legislatura, 3.000 euros, y este año se va a poner en marcha una segunda con lo que se ha acumulado desde septiembre de 2017, 1.300 euros, que se convertirán en 'vales solidarios' que se repartirán entre aquellos que más lo necesiten.

Los principales beneficiarios serán las familias con niños de Pinseque que se encuentren en situación de vulnerabilidad. La distribución de estas ayudas se llevará a cabo bajo el criterio y los parámetros de la trabajadora social del municipio.

Con estos 'vales solidarios', se podrán adquirir alimentos y productos de primera necesidad, así como material escolar coincidiendo con el comienzo del nuevo curso.

40 FAMILIAS

El alcalde ha precisado que en 2015 había en la localidad unas 40 familias en riesgo de exclusión o pobreza "y en este momento son sólo once" por lo que si bien "ya no tenemos la misma realidad social que me llevó a tomar esta decisión, con once núcleos familiares en situaciones de vulnerabilidad sigue siendo necesaria esta aportación junto con las del servicio social de la comarca y otras", ha manifestado.

José Ignacio Andrés ha comentado que "lo que se hace con estos vales es repartirlos entre las familias con los criterios que sigue la trabajadora social ya que hay núcleos familiares que tienen varios niños pequeños y otros que tienen sólo uno".

A pesar de que la situación en el municipio ha mejorado respecto a los años más duros de la crisis, el alcalde de la localidad ha señalado que espera que esta iniciativa pueda mantenerse en el futuro.

Al respecto, ha apuntado que si 2019 hubiera un cambio de Gobierno, "aunque espero que no, sería bueno y positivo que este donativo se mantuviera porque siempre van a haber determinados grupos familiares y personas que necesitarán ayudas y apoyos de todo tipo", ha concluido el alcalde.