El alcalde se reunirá con los jardineros, a los que pide un "esfuerzo" de diálogo con la dirección de FCC

ZARAGOZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado que se reunirá este mismo jueves con los trabajadores de parques y jardines a los que ha pedido un "esfuerzo" de diálogo con la dirección de FCC para solventar un conflicto sobre el convenio laboral que ha motivado una huelga indefinida desde el pasado 20 de enero.

"Me reuniré, aunque ya me he reunido porque en este gobierno tenemos a gala mantener una agenda ocupada y escuchar al mayor número de personas". De esta forma dará cumplimiento a su compromiso anunciado en el pleno después de que ordenara desalojar a los jardineros por las continuas interrupciones y tras las preceptivas tres llamadas al orden.

Azcón les solicitado que respeten a los órganos democráticos del pleno y ha considerado que el problema de estos trabajadores "lo tienen que resolver, fundamentalmente, con la empresa que les contrata y los sindicatos que les representan". Por ello, les ha instado a que realicen este "esfuerzo" en el diálogo con la contrata municipal que para tener unas zonas verdes que "todos merecemos".

En declaraciones a los medios de comunicación ha recordado que en el presupuesto de 2020 se ha aumentado de 14 a 19 millones de euros la partida para el mantenimiento de parques y jardines. "Los trabajadores y la empresa se tienen que poner de acuerdo para cerrar las condiciones laborales y ponerse a trabajar lo antes posible".

Azcón ha abundado en que el pleno "es el reflejo de la democracia en la ciudad, que tiene muchos otros problemas y no puede ser que se dejen de debatir por esa cuestión". En este sentido, ha incidido en pedirles a los jardineros "respeto a la democracia porque no les va a ayudar especialmente esa actitud y desde la educación con la que les he hablado le pido que respeten a los concejales".