El alcalde de Zaragoza, partidario de hacer un reforma integral de la plaza Salamero, "lo más bonita posible"

Publicado 04/02/2020 12:58:10 CET

ZARAGOZA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se ha mostrado partidario de hacer una reforma integral de la plaza Salamero, después de que el techo de la primera planta del parking subterráneo se hundiera unos centímetros y obligara al cierre la semana pasada.

Azcón ha contado que estos días se analizan los motivos por lo que el forjado ha cedido y ha opinado que "es aventurado decir qué ha pasado" hasta que no se tengan los informes técnicos preceptivos.

"Tiene que ser una oportunidad para que la reforma de la plaza sea integral y no hacer una pequeña chapuza o ñapa con la que nos conformemos, sino que sea acorde a lo que la ciudad necesita".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha reiterado su apuesta por una reforma integral, y a la pregunta de si se convertirá en una plaza sin arbolado, ha respondido que "se hará lo más bonita que se pueda".

Al respecto, ha dicho ser partidario de que los técnicos del Ayuntamiento y desde la Junta de Distrito se hable con los vecinos para entre todos ver la reforma final, además de considerar la opinión de las áreas de Urbanismo, arquitectura o parques y jardines.

"Me gustaría que, si se puede, se respeten los árboles de la plaza porque cuenta con ejemplares de muchos años y si los técnicos dicen que es posible respetarlos me gustaría que no se cortaran".

El alcalde ha apuntado que "a día de hoy es aventurado, hasta que no se tengan los estudios que digan las causas y que, posiblemente, tengan que ver con cosas que se han acumulado a lo largo de los años".