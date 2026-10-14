La alcaldesa pide a trabajadores y FCC que los zaragozanos "no sean rehenes" de la negociación del convenio

Máquina barredora aparcada junto a una fachada con una escoba al lado - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido a los trabajadores de la contrata de limpieza, recogida de residuos y puntos limpios y a la dirección de la empresa adjudicataria, FCC, que sigan negociando después de que la reunión de este miércoles haya concluido sin acuerdo y que los zaragozanos "no sean los rehenes" de esta situación.

"La postura del Ayuntamiento de Zaragoza es lamentar que no haya acuerdo entre empresa y trabajadores y pedirles que sigan negociando y que hagan un esfuerzo ambas partes" ha dicho Chueca para abundar en que, como en todas las negociaciones de los convenios colectivos, es necesaria la "generosidad" de las partes para llegar a un acuerdo y acercar posiciones.

Por un lado, ha considerado, la empresa tiene que hacer un "esfuerzo", pero también los trabajadores y el comité tienen que analizar si las peticiones que están haciendo "corresponden con lo que está viendo ahora mismo en la sociedad o incluso en la función pública".

Para la alcaldesa, la discrepancia está en torno a si la subida salarial que tiene la función pública no es suficiente para los empleados de la limpieza y en ese aspecto ha instado a ambas partes a "intentar buscar posiciones de acercamiento".

Ha relatado que en julio cuando no llegaron a un acuerdo, algunos de los sindicatos ya dijeron que en las fiestas del Pilar iban a convocar una huelga cuando podían haber negociado en julio, en agosto, en septiembre, "intentando evitar una huelga que coja a los zaragozanos como rehenes" y que, ahora, intenten en las fiestas del Pilar "manchar la imagen de la ciudad y que Zaragoza y los zaragozanos salgan perjudicados".

Tras desconvocar la huelga durante las fiestas del Pilar porque, según Chueca "no está teniendo impacto" por lo que los trabajadores han avanzado que la van a volver a convocar en noviembre para "ver si así tienen más impacto en medio de una campaña electoral de unas elecciones generales" la alcaldesa ha cuestionado que sea esa la forma de presionar.

"Yo creo que donde tienen que presionar es en la mesa de negociación y hablar con su empresa para llegar a ese acuerdo del convenio colectivo", ha zanjado.