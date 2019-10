La alcaldesa de Teruel pide incrementar la dotación del convenio de Política Territorial

Publicado 07/10/2019 18:25:33 CET

TERUEL, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha pedido incrementar la dotación del convenio de colaboración que cada año el consistorio suscribe con el Gobierno de Aragón para la ejecución de una serie de actuaciones incluidas en el Programa de Política Territorial, que "está congelado" desde 2011 y que "es hora de actualizar".

Así lo ha indicado Buj con motivo de la firma del convenio este lunes, 7 de octubre, en el Ayuntamiento de Teruel, junto con la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez.

Esta última ha dicho que cuando entre en vigor la nueva Ley de Financiación Municipal, cuya tramitación ya ha iniciado el Ejecutivo autonómico, la aportación a Teruel supondrá más del doble que la que se destina en estos momentos, para alcanzar 700.000 euros.

En este sentido, Buj ha propuesto que a partir de 2020 la ciudad reciba ya esa cantidad. "No me cabe ninguna duda que la ley se va a tramitar a la mayor velocidad posible", pero esta subvención, "que ahora parece como nominativa en el presupuesto, aunque no se haya aprobado esa ley, la legalidad permite que pueda cumplir con lo que el propio Gobierno de Aragón propone, que son esos 700.000 euros".

Según ha remarcado, el consistorio turolense podría recibir esta cantidad "en tanto se aprueba la ley". Sobre el convenio suscrito este lunes, que supone una dotación al consistorio de 305.000 euros, ha comentado que el Ayuntamiento "ha hecho los deberes" y tiene todos los proyectos que se van a financiar no solo aprobados, sino con las obras licitadas.

"Nos faltaba esa comunicación por escrito, que es anterior a esta firma para poder adjudicar las obras", para comentar que "la colaboración fue total inmediatamente".

RELACIÓN INSTITUCIONAL

La alcaldesa ha expresado su satisfacción porque la primera firma del convenio en esta legislatura haya podido tener lugar en el Ayuntamiento de Teruel, para vaticinar que la relación con el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón durante estos cuatro años "va a ser intensa y espero que también fructífera".

Buj ha deseado que haya "colaboración suficiente" con el conjunto del Gobierno de Aragón y ha informado de que el próximo 22 de octubre se reunirá con la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, precisamente para hablar de la residencia de Luis Buñuel y de otros asuntos que atañen al consistorio.

Ha añadido que en la pasada legislatura "tuvimos muchos puntos de encuentro", como ocurrió con el proyecto del Asilo de San Julián, y "algunos puntos de desencuentro", algo "habitual" cuando las Administraciones trabajan, ha esgrimido.

A su entender, "los principales puntos de fricción siempre han sido cuando no se ha tenido las financiación suficiente o ha habido defectos de financiación" ya que un Ayuntamiento "ha de mirar por su bien y por sus arcas municipales para hacer proyectos en la ciudad".